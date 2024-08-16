Курганские власти объяснили, как работают бригады скорой медицинской помощи

В Курганской БСМП работает 24-25 бригад скорой медицинской помощи

17 августа 2024 в 07:42 Размер текста - 17 +

Бригады скорой медпомощи распределяются по четырем станциям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В условиях благополучной эпидемиологической ситуации в Курганской БСМП работает 24-25 бригад скорой медпомощи, а среднее время доезда врачей составляет до 20 минут. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Курганской области. «В благополучной эпидемиологической обстановке в больнице работает 24-25 бригад скорой медицинской помощи, в том числе 18-19 общепрофильных бригад и шесть специализированных: кардиологическая, реанимационная, психиатрическая и педиатрическая. Среднее время доезда для оказания скорой помощи составляет до 20 минут, для оказания неотложной — 38 минут», — сообщили в telegram-канале департамента. Уточняется, что специализированные бригады направляются именно к больным по профилю. Для сокращения времени доезда бригады размещаются на подстанциях по четырем адресам, а диспетчер принимает решение, какую из бригад отправлять пациенту, либо передает вызов в поликлинику по месту жительства. Сообщалось, что жительница Кургана с заболеванием сердца ждала скорую помощь три часа. В едином диспетчерском центре заявили, что такая задержка вызвана малым количеством бригад, фельдшеров и водителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В условиях благополучной эпидемиологической ситуации в Курганской БСМП работает 24-25 бригад скорой медпомощи, а среднее время доезда врачей составляет до 20 минут. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Курганской области. «В благополучной эпидемиологической обстановке в больнице работает 24-25 бригад скорой медицинской помощи, в том числе 18-19 общепрофильных бригад и шесть специализированных: кардиологическая, реанимационная, психиатрическая и педиатрическая. Среднее время доезда для оказания скорой помощи составляет до 20 минут, для оказания неотложной — 38 минут», — сообщили в telegram-канале департамента. Уточняется, что специализированные бригады направляются именно к больным по профилю. Для сокращения времени доезда бригады размещаются на подстанциях по четырем адресам, а диспетчер принимает решение, какую из бригад отправлять пациенту, либо передает вызов в поликлинику по месту жительства. Сообщалось, что жительница Кургана с заболеванием сердца ждала скорую помощь три часа. В едином диспетчерском центре заявили, что такая задержка вызвана малым количеством бригад, фельдшеров и водителей.