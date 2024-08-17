17 августа 2024
16 августа 2024

Открывшийся в Кургане фестиваль продолжится песнями Гладкова и Шаинского. Фото

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Презентация оперы "Три сестры" режиссера Кристофера Олдена в Урал Опера Балет. Екатеринбург , оркестр, контрабас, музыкальный инструмент
Событие ежегодно собирает вместе ценителей классической музыки Фото:

Стартовавший в Кургане фестиваль «Симфониада» во второй день проведения, 18 августа, порадует гостей песнями композиторов Геннадия Гладкова, Максима Дунаевского и Владимира Шаинского из советских мультфильмов. Об этом рассказала пресс-служба правительства Курганской области.

«В воскресенье в 14:00 на Троицкой площади юных зрителей ждет „Мультсимфония“. Для ребят исполнят песни Гладкова, Дунаевского и Шаинского. Во время программы у маленьких слушателей будет возможность стать участниками мастер-классов», — написан в telegram-канале ведомства.

Вечером, в 20:00, гостей фестиваля ждут неаполитанские и испанские мелодии и ритмы в исполнении солистов Зауральского симфонического оркестра. Второе отделение «Симфониады» с 21:00 погрузит присутствующих в мир музыки из фильмов композитора Ханса Циммера.

В этом году организаторы решили провести событие без иногородних оркестров. «Августовская симфониада — 2023» проходила с участием музыкантов из Кургана, Омска, Уфы и Екатеринбурга.

https://t.me/kurganskayaobl/29763?single
Фестиваль ежегодно собирает тысячи гостей
https://t.me/kurganskayaobl/29763?single
В первый день все желающие могли потанцевать под знаменитые музыкальные произведения

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Стартовавший в Кургане фестиваль «Симфониада» во второй день проведения, 18 августа, порадует гостей песнями композиторов Геннадия Гладкова, Максима Дунаевского и Владимира Шаинского из советских мультфильмов. Об этом рассказала пресс-служба правительства Курганской области. «В воскресенье в 14:00 на Троицкой площади юных зрителей ждет „Мультсимфония“. Для ребят исполнят песни Гладкова, Дунаевского и Шаинского. Во время программы у маленьких слушателей будет возможность стать участниками мастер-классов», — написан в telegram-канале ведомства. Вечером, в 20:00, гостей фестиваля ждут неаполитанские и испанские мелодии и ритмы в исполнении солистов Зауральского симфонического оркестра. Второе отделение «Симфониады» с 21:00 погрузит присутствующих в мир музыки из фильмов композитора Ханса Циммера. В этом году организаторы решили провести событие без иногородних оркестров. «Августовская симфониада — 2023» проходила с участием музыкантов из Кургана, Омска, Уфы и Екатеринбурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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