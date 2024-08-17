Открывшийся в Кургане фестиваль продолжится песнями Гладкова и Шаинского. Фото

18 августа 2024 в 01:53 Размер текста - 17 +

Событие ежегодно собирает вместе ценителей классической музыки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Стартовавший в Кургане фестиваль «Симфониада» во второй день проведения, 18 августа, порадует гостей песнями композиторов Геннадия Гладкова, Максима Дунаевского и Владимира Шаинского из советских мультфильмов. Об этом рассказала пресс-служба правительства Курганской области. «В воскресенье в 14:00 на Троицкой площади юных зрителей ждет „Мультсимфония“. Для ребят исполнят песни Гладкова, Дунаевского и Шаинского. Во время программы у маленьких слушателей будет возможность стать участниками мастер-классов», — написан в telegram-канале ведомства. Вечером, в 20:00, гостей фестиваля ждут неаполитанские и испанские мелодии и ритмы в исполнении солистов Зауральского симфонического оркестра. Второе отделение «Симфониады» с 21:00 погрузит присутствующих в мир музыки из фильмов композитора Ханса Циммера. В этом году организаторы решили провести событие без иногородних оркестров. «Августовская симфониада — 2023» проходила с участием музыкантов из Кургана, Омска, Уфы и Екатеринбурга. Фестиваль ежегодно собирает тысячи гостей telegram-канал «Курганская область официально» В первый день все желающие могли потанцевать под знаменитые музыкальные произведения telegram-канал «Курганская область официально» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стартовавший в Кургане фестиваль «Симфониада» во второй день проведения, 18 августа, порадует гостей песнями композиторов Геннадия Гладкова, Максима Дунаевского и Владимира Шаинского из советских мультфильмов. Об этом рассказала пресс-служба правительства Курганской области. «В воскресенье в 14:00 на Троицкой площади юных зрителей ждет „Мультсимфония“. Для ребят исполнят песни Гладкова, Дунаевского и Шаинского. Во время программы у маленьких слушателей будет возможность стать участниками мастер-классов», — написан в telegram-канале ведомства. Вечером, в 20:00, гостей фестиваля ждут неаполитанские и испанские мелодии и ритмы в исполнении солистов Зауральского симфонического оркестра. Второе отделение «Симфониады» с 21:00 погрузит присутствующих в мир музыки из фильмов композитора Ханса Циммера. В этом году организаторы решили провести событие без иногородних оркестров. «Августовская симфониада — 2023» проходила с участием музыкантов из Кургана, Омска, Уфы и Екатеринбурга.