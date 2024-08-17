Полиция задержала курганца, подозреваемого в избиении пенсионера и краже денег

18 августа 2024 в 20:34 Размер текста - 17 +

Полиция по горячим следам задержала подозреваемого Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кургане полиция задержала ранее судимого мужчину, подозреваемого в избиении пенсионера и краже денег с его банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Незнакомец постучал в дверь к пенсионеру, а когда тот открыл, нанес ему несколько ударов по голове и потребовал отдать деньги. Наличных у потерпевшего не было, поэтому нападавший забрал банковскую карту и скрылся. Полиция незамедлительно выехала на место преступления и установила, что злоумышленник совершил несколько покупок в ближайших магазинах. По горячим следам был задержан 48-летний ранее судимый мужчина», — сообщили в telegram-канале ведомства. Следователи возбудили два уголовных дела. Одно дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей «Разбой», а другое — по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». На данный момент подозреваемый задержан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане полиция задержала ранее судимого мужчину, подозреваемого в избиении пенсионера и краже денег с его банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Незнакомец постучал в дверь к пенсионеру, а когда тот открыл, нанес ему несколько ударов по голове и потребовал отдать деньги. Наличных у потерпевшего не было, поэтому нападавший забрал банковскую карту и скрылся. Полиция незамедлительно выехала на место преступления и установила, что злоумышленник совершил несколько покупок в ближайших магазинах. По горячим следам был задержан 48-летний ранее судимый мужчина», — сообщили в telegram-канале ведомства. Следователи возбудили два уголовных дела. Одно дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей «Разбой», а другое — по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». На данный момент подозреваемый задержан.