17 августа 2024
16 августа 2024

Полиция задержала курганца, подозреваемого в избиении пенсионера и краже денег

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция по горячим следам задержала подозреваемого Фото:

В Кургане полиция задержала ранее судимого мужчину, подозреваемого в избиении пенсионера и краже денег с его банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Незнакомец постучал в дверь к пенсионеру, а когда тот открыл, нанес ему несколько ударов по голове и потребовал отдать деньги. Наличных у потерпевшего не было, поэтому нападавший забрал банковскую карту и скрылся. Полиция незамедлительно выехала на место преступления и установила, что злоумышленник совершил несколько покупок в ближайших магазинах. По горячим следам был задержан 48-летний ранее судимый мужчина», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Следователи возбудили два уголовных дела. Одно дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей «Разбой», а другое — по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». На данный момент подозреваемый задержан.

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В Кургане полиция задержала ранее судимого мужчину, подозреваемого в избиении пенсионера и краже денег с его банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Незнакомец постучал в дверь к пенсионеру, а когда тот открыл, нанес ему несколько ударов по голове и потребовал отдать деньги. Наличных у потерпевшего не было, поэтому нападавший забрал банковскую карту и скрылся. Полиция незамедлительно выехала на место преступления и установила, что злоумышленник совершил несколько покупок в ближайших магазинах. По горячим следам был задержан 48-летний ранее судимый мужчина», — сообщили в telegram-канале ведомства. Следователи возбудили два уголовных дела. Одно дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей «Разбой», а другое — по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». На данный момент подозреваемый задержан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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