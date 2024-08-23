23 августа 2024

Власти требовали деньги с курганского бизнесмена, построившего глэмпинги

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Суд отказался взыскать с бизнесмена 1,8 миллиона рублей. Фото:

Департамент экономического развития Курганской области требовал 1,8 миллиона рублей с предпринимателя, который построил глэмпинги для развития туризма. Об этом говорится в материалах дела. В иске указано, что ответчик нарушил соглашения.

«Истец выделил грант на получение субсидии в размере 1 790 800 рублей на покупку четырех домиков и бани для развития внутреннего и въездного туризма. Согласно условиям соглашения, ответчик должен был трудоустроить одного человека до 30 мая 2023 года, но сделал это лишь 1 июня. В связи с этим департамент обратился в суд с требованием вернуть деньги», — сообщается на сайте Арбитражного суда.

Ответчик признал, что нарушил условия соглашения, но отметил, что пытался выполнить требования и подал заявку в центр занятости 27—28 мая 2023 года. Мужчина объяснил, что заявки на поиск работников размещаются только со следующего месяца, что и является причиной задержки в трудоустройстве. Департамент не согласился с объяснениями ответчика и потребовал вернуть субсидию. Суд решил отказать в иске.

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Департамент экономического развития Курганской области требовал 1,8 миллиона рублей с предпринимателя, который построил глэмпинги для развития туризма. Об этом говорится в материалах дела. В иске указано, что ответчик нарушил соглашения. «Истец выделил грант на получение субсидии в размере 1 790 800 рублей на покупку четырех домиков и бани для развития внутреннего и въездного туризма. Согласно условиям соглашения, ответчик должен был трудоустроить одного человека до 30 мая 2023 года, но сделал это лишь 1 июня. В связи с этим департамент обратился в суд с требованием вернуть деньги», — сообщается на сайте Арбитражного суда. Ответчик признал, что нарушил условия соглашения, но отметил, что пытался выполнить требования и подал заявку в центр занятости 27—28 мая 2023 года. Мужчина объяснил, что заявки на поиск работников размещаются только со следующего месяца, что и является причиной задержки в трудоустройстве. Департамент не согласился с объяснениями ответчика и потребовал вернуть субсидию. Суд решил отказать в иске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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