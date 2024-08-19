Власти Кургана создали новый штаб, чтобы следить за автобусами. Видео

19 августа 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Власти Кургана усилят контроль за автобусами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане Администрация Кургана и создала специальный штаб для контроля за автобусами. Это структура будет функционировать при муниципалитете и заниматься анализом обращений населения. Об этом сообщается в официальной группе администрации Кургана в соцсети «ВКонтакте». «Принято решение создать при администрации города Кургана штаб по вопросам транспортного обслуживания населения. Он будет работать в еженедельном режиме, рассматривать поступившие жалобы и обращения», — цитируют в посте врип главы Кургана Антона Науменко. В посте также указано, что вопрос транспорта для специалистов администрации являются приоритетными. По этому причине чиновники усиливают контроль за ситуацией с автобусами в городе. Ранее URA.RU писало, что в Кургане через остановку на Некрасовском рынке проезжают десятки автобусов, поэтому не все из них имеют возможность встать на специально оборудованное место. Об этом рассказали представители мэрии в ответе на жалобу горожан. Курганцы жаловались, что автобусы останавливаются посреди дороги, создавая опасность для желающих уехать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация Кургана и создала специальный штаб для контроля за автобусами. Это структура будет функционировать при муниципалитете и заниматься анализом обращений населения. Об этом сообщается в официальной группе администрации Кургана в соцсети «ВКонтакте». «Принято решение создать при администрации города Кургана штаб по вопросам транспортного обслуживания населения. Он будет работать в еженедельном режиме, рассматривать поступившие жалобы и обращения», — цитируют в посте врип главы Кургана Антона Науменко. В посте также указано, что вопрос транспорта для специалистов администрации являются приоритетными. По этому причине чиновники усиливают контроль за ситуацией с автобусами в городе. Ранее URA.RU писало, что в Кургане через остановку на Некрасовском рынке проезжают десятки автобусов, поэтому не все из них имеют возможность встать на специально оборудованное место. Об этом рассказали представители мэрии в ответе на жалобу горожан. Курганцы жаловались, что автобусы останавливаются посреди дороги, создавая опасность для желающих уехать.