Власти Кургана создали новый штаб, чтобы следить за автобусами. Видео

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Власти Кургана усилят контроль за автобусами Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

Администрация Кургана и создала специальный штаб для контроля за автобусами. Это структура будет функционировать при муниципалитете и заниматься анализом обращений населения. Об этом сообщается в официальной группе администрации Кургана в соцсети «ВКонтакте».

«Принято решение создать при администрации города Кургана штаб по вопросам транспортного обслуживания населения. Он будет работать в еженедельном режиме, рассматривать поступившие жалобы и обращения», — цитируют в посте врип главы Кургана Антона Науменко. В посте также указано, что вопрос транспорта для специалистов администрации являются приоритетными. По этому причине чиновники усиливают контроль за ситуацией с автобусами в городе.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане через остановку на Некрасовском рынке проезжают десятки автобусов, поэтому не все из них имеют возможность встать на специально оборудованное место. Об этом рассказали представители мэрии в ответе на жалобу горожан. Курганцы жаловались, что автобусы останавливаются посреди дороги, создавая опасность для желающих уехать.

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Администрация Кургана и создала специальный штаб для контроля за автобусами. Это структура будет функционировать при муниципалитете и заниматься анализом обращений населения. Об этом сообщается в официальной группе администрации Кургана в соцсети «ВКонтакте». «Принято решение создать при администрации города Кургана штаб по вопросам транспортного обслуживания населения. Он будет работать в еженедельном режиме, рассматривать поступившие жалобы и обращения», — цитируют в посте врип главы Кургана Антона Науменко. В посте также указано, что вопрос транспорта для специалистов администрации являются приоритетными. По этому причине чиновники усиливают контроль за ситуацией с автобусами в городе. Ранее URA.RU писало, что в Кургане через остановку на Некрасовском рынке проезжают десятки автобусов, поэтому не все из них имеют возможность встать на специально оборудованное место. Об этом рассказали представители мэрии в ответе на жалобу горожан. Курганцы жаловались, что автобусы останавливаются посреди дороги, создавая опасность для желающих уехать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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