В сети появилось видео первых минут после атаки на порт «Кавказ»

Региональный оперштаб заявляет, что информация о пострадавших уточняется
Вооруженные силы Украины ударили по железнодорожному парому с топливными цистернами в порту «Кавказ» на Таманском полуострове. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
«ВСУ ударили по ж/д парому с топливными цистернами в порту „Кавказ“ на Таманском полуострове», — пишут в telegram-канале Readovka. Региональный оперштаб заявляет, что информация о пострадавших уточняется.
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