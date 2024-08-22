В сети появилось видео первых минут после атаки на порт «Кавказ»

ВСУ ударили по железнодорожному парому с топливными цистернами в порту «Кавказ»

22 августа 2024 в 22:03 Размер текста - 17 +

Региональный оперштаб заявляет, что информация о пострадавших уточняется Фото: Илья Московец © URA.RU Вооруженные силы Украины ударили по железнодорожному парому с топливными цистернами в порту «Кавказ» на Таманском полуострове. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края. «ВСУ ударили по ж/д парому с топливными цистернами в порту „Кавказ“ на Таманском полуострове», — пишут в telegram-канале Readovka. Региональный оперштаб заявляет, что информация о пострадавших уточняется. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины ударили по железнодорожному парому с топливными цистернами в порту «Кавказ» на Таманском полуострове. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края. «ВСУ ударили по ж/д парому с топливными цистернами в порту „Кавказ“ на Таманском полуострове», — пишут в telegram-канале Readovka. Региональный оперштаб заявляет, что информация о пострадавших уточняется.