В сети появилось видео первых минут после атаки на порт «Кавказ»

ВСУ ударили по железнодорожному парому с топливными цистернами в порту «Кавказ»
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Приезд генерального прокурора РФ Игоря Краснова в прокуратуру Свердловской области. Екатеринбург, реанимация, мчс россии, скорая помощь
Региональный оперштаб заявляет, что информация о пострадавших уточняется Фото:

Вооруженные силы Украины ударили по железнодорожному парому с топливными цистернами в порту «Кавказ» на Таманском полуострове. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«ВСУ ударили по ж/д парому с топливными цистернами в порту „Кавказ“ на Таманском полуострове», — пишут в telegram-канале Readovka. Региональный оперштаб заявляет, что информация о пострадавших уточняется.

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Вооруженные силы Украины ударили по железнодорожному парому с топливными цистернами в порту «Кавказ» на Таманском полуострове. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края. «ВСУ ударили по ж/д парому с топливными цистернами в порту „Кавказ“ на Таманском полуострове», — пишут в telegram-канале Readovka. Региональный оперштаб заявляет, что информация о пострадавших уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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