22 августа 2024

В тюменском микрорайоне до середины сентября перекроют дорогу. Карта

В Тюмени до 15 сентября перекроют дорогу по улице Малышева
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога будет закрыта с 27 июля
Дорога будет закрыта с 27 июля Фото:

В Тюмени до 15 сентября перекроют дорогу по улице Малышева. Об этом сообщили в городской администрации.

«В связи с капитальным ремонтом автомобильной дороги в период с 27 июля по 15 сентября будет прекращено движение транспортных средств по улице Малышева от улицы Игримской до улицы Шаимской», — рассказали в мэрии. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут.

Водителям предлагают альтернативные пути. Так объехать участок дороги, где будет производиться ремонт, можно будет по улицам Игримская, Королева, Блюхера и Мельникайте.

Дорога будет перекрыта до 15 сентября
Дорога будет перекрыта до 15 сентября
Фото:

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В Тюмени до 15 сентября перекроют дорогу по улице Малышева. Об этом сообщили в городской администрации. «В связи с капитальным ремонтом автомобильной дороги в период с 27 июля по 15 сентября будет прекращено движение транспортных средств по улице Малышева от улицы Игримской до улицы Шаимской», — рассказали в мэрии. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут. Водителям предлагают альтернативные пути. Так объехать участок дороги, где будет производиться ремонт, можно будет по улицам Игримская, Королева, Блюхера и Мельникайте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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