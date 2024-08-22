Дорога будет закрыта с 27 июля
В Тюмени до 15 сентября перекроют дорогу по улице Малышева. Об этом сообщили в городской администрации.
«В связи с капитальным ремонтом автомобильной дороги в период с 27 июля по 15 сентября будет прекращено движение транспортных средств по улице Малышева от улицы Игримской до улицы Шаимской», — рассказали в мэрии. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут.
Водителям предлагают альтернативные пути. Так объехать участок дороги, где будет производиться ремонт, можно будет по улицам Игримская, Королева, Блюхера и Мельникайте.
Дорога будет перекрыта до 15 сентября
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