23 августа 2024

Курганцев зовут работать маркировщиками лекарств за 280 тысяч рублей

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Поступление новой партии вакцины от гриппа двух наименований "Ультрикс Квадри" и "Совигрипп". Челябинск, минздрав, лекарства, медицина, областной аптечный склад
Высокооплачиваемую работу предложили курганцам на складе, где маркируют лекарства Фото:

Жителей Курганской области приглашают маркировать лекарства на складе и обещают платить до 280 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии.

«Работа для соискателей из Курганской области на производстве в Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени. Обязанности — маркировка лекарств на складе, зарплата за вахту от 120 до 280 тысяч рублей», — указано на сайте «Avito».

Представители работодателя обещают соискателям вакансии бесплатную спецодежду и компенсацию проезда. Также потенциальным работникам готовы предложить бесплатное питание и проживание в квартирах.

Ранее жителей Курганской области заманивали работать упаковщиками чая на вахту в Москву. Соискателям также обещали платить до 280 тысяч рублей.

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Жителей Курганской области приглашают маркировать лекарства на складе и обещают платить до 280 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии. «Работа для соискателей из Курганской области на производстве в Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени. Обязанности — маркировка лекарств на складе, зарплата за вахту от 120 до 280 тысяч рублей», — указано на сайте «Avito». Представители работодателя обещают соискателям вакансии бесплатную спецодежду и компенсацию проезда. Также потенциальным работникам готовы предложить бесплатное питание и проживание в квартирах. Ранее жителей Курганской области заманивали работать упаковщиками чая на вахту в Москву. Соискателям также обещали платить до 280 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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