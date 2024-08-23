Курганцев зовут работать маркировщиками лекарств за 280 тысяч рублей

Жителей Курганской области приглашают маркировать лекарства на складе и обещают платить до 280 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии.
«Работа для соискателей из Курганской области на производстве в Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени. Обязанности — маркировка лекарств на складе, зарплата за вахту от 120 до 280 тысяч рублей», — указано на сайте «Avito».
Представители работодателя обещают соискателям вакансии бесплатную спецодежду и компенсацию проезда. Также потенциальным работникам готовы предложить бесплатное питание и проживание в квартирах.
Ранее жителей Курганской области заманивали работать упаковщиками чая на вахту в Москву. Соискателям также обещали платить до 280 тысяч рублей.
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Жителей Курганской области приглашают маркировать лекарства на складе и обещают платить до 280 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии. «Работа для соискателей из Курганской области на производстве в Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени. Обязанности — маркировка лекарств на складе, зарплата за вахту от 120 до 280 тысяч рублей», — указано на сайте «Avito». Представители работодателя обещают соискателям вакансии бесплатную спецодежду и компенсацию проезда. Также потенциальным работникам готовы предложить бесплатное питание и проживание в квартирах. Ранее жителей Курганской области заманивали работать упаковщиками чая на вахту в Москву. Соискателям также обещали платить до 280 тысяч рублей.