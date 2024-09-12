Мишустин присвоил новый классный чин специалисту управления Росимущества в Курганской и Челябинской областях

Классный чин государственного советника РФ третьего класса получила заместитель руководителя межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях Юлия Сырцева. Эта информация содержится в распоряжении правительства России.
«Присвоить классный чин государственного советника РФ третьего класса — Юлии Сырцевой», — указано в тексте. Документ подписан премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Ранее URA.RU писало о присвоении классного чина главному налоговику Челябинской области. Такой же привилегии был удостоен глава курганского управления Росреестра.
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