Мишустин присвоил новый классный чин специалисту управления Росимущества в Курганской и Челябинской областях

Замглавы управления Росимущества по Кургану и Челябинску получила чин 3 класса
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Чиновнице присвоили новый классный чин
Чиновнице присвоили новый классный чин Фото:

Классный чин государственного советника РФ третьего класса получила заместитель руководителя межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях Юлия Сырцева. Эта информация содержится в распоряжении правительства России.

«Присвоить классный чин государственного советника РФ третьего класса — Юлии Сырцевой», — указано в тексте. Документ подписан премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Ранее URA.RU писало о присвоении классного чина главному налоговику Челябинской области. Такой же привилегии был удостоен глава курганского управления Росреестра.

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Классный чин государственного советника РФ третьего класса получила заместитель руководителя межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях Юлия Сырцева. Эта информация содержится в распоряжении правительства России. «Присвоить классный чин государственного советника РФ третьего класса — Юлии Сырцевой», — указано в тексте. Документ подписан премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Ранее URA.RU писало о присвоении классного чина главному налоговику Челябинской области. Такой же привилегии был удостоен глава курганского управления Росреестра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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