Столтенберг назвал свои главные провалы на посту генсека НАТО

Столтенберг назвал Афганистан и Украину главным провалом на посту генсека НАТО

13 сентября 2024 в 01:42 Размер текста - 17 +

В качестве основных провалов Столтенберг упомянул конфликт на Украине и вывод войск из Афганистана Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Уходящий с поста генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберг назвал укрепление альянса своим главным достижением и выразил разочарование в связи с выводом войск из Афганистана и ситуацией на Украине. Об этом он заявил в интервью CNN. «Вывод войск из Афганистана и конфликт на Украине — главные промахи за время работы на этом посту. Самое большое достижение не только для меня, но и для НАТО, — это то, что мы смогли усилить коллективную оборону НАТО, сделать НАТО сильнее», — поделился Столтенберг в интервью CNN. Он упомянул, что конфликт на Украине остается болезненным воспоминанием. Ранее Столтенберг сообщал, что покинет пост генсека НАТО осенью этого года. Он предположил, что НАТО найдет достойного человека ему на замену, пишет RT. Столтенберг является генеральным секретарем НАТО с 2014 года. С 1 октября его сменит бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уходящий с поста генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберг назвал укрепление альянса своим главным достижением и выразил разочарование в связи с выводом войск из Афганистана и ситуацией на Украине. Об этом он заявил в интервью CNN. «Вывод войск из Афганистана и конфликт на Украине — главные промахи за время работы на этом посту. Самое большое достижение не только для меня, но и для НАТО, — это то, что мы смогли усилить коллективную оборону НАТО, сделать НАТО сильнее», — поделился Столтенберг в интервью CNN. Он упомянул, что конфликт на Украине остается болезненным воспоминанием. Ранее Столтенберг сообщал, что покинет пост генсека НАТО осенью этого года. Он предположил, что НАТО найдет достойного человека ему на замену, пишет RT. Столтенберг является генеральным секретарем НАТО с 2014 года. С 1 октября его сменит бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.