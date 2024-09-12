Трамп отказался провести новый раунд дебатов с Харрис

13 сентября 2024 в 00:25 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп считает дебаты ненужным мероприятием Фото: Official White House / Shealah Craighead новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, отказался участвовать в новом раунде дебатов с вице-президентом Камалой Харрис, представляющей Демократическую партию. Об этом он заявил на платформе Truth Social. «Опросы ясно показывают, что во вторник вечером я выиграл дебаты у товарища Камалы Харрис… Она не явилась на дебаты на Fox и отказалась выступать на NBC и CBS… Третьих дебатов не будет», — заявил Трамп в своем сообщении на платформе Truth Social. Он утверждает, что его оппонент потребовал проведения вторых дебатов после того, как проиграла первую встречу, но сам он считает это мероприятие ненужным. Кроме того, он критикует Харрис за ее действия в течение последних четырех лет. Это заявление Трампа поднимает вопросы о формате предвыборной кампании и возможных изменениях в стратегии обеих сторон. Первый раунд предвыборных дебатов Трампа и Харрис прошел 11 сентября. Позже музыкант Джонни Кинг заявил, что Харрис во время встречи использовала сережки-наушники. В связи с этим во время мероприятия вице-президент Штатов делала пометки ручкой, хотя это было запрещено. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, отказался участвовать в новом раунде дебатов с вице-президентом Камалой Харрис, представляющей Демократическую партию. Об этом он заявил на платформе Truth Social. «Опросы ясно показывают, что во вторник вечером я выиграл дебаты у товарища Камалы Харрис… Она не явилась на дебаты на Fox и отказалась выступать на NBC и CBS… Третьих дебатов не будет», — заявил Трамп в своем сообщении на платформе Truth Social. Он утверждает, что его оппонент потребовал проведения вторых дебатов после того, как проиграла первую встречу, но сам он считает это мероприятие ненужным. Кроме того, он критикует Харрис за ее действия в течение последних четырех лет. Это заявление Трампа поднимает вопросы о формате предвыборной кампании и возможных изменениях в стратегии обеих сторон. Первый раунд предвыборных дебатов Трампа и Харрис прошел 11 сентября. Позже музыкант Джонни Кинг заявил, что Харрис во время встречи использовала сережки-наушники. В связи с этим во время мероприятия вице-президент Штатов делала пометки ручкой, хотя это было запрещено.