24 августа 2024
23 августа 2024

В каких российских шоу снимались курганцы

Курганцы приняли участие в съемках пяти российских шоу
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Конференция, посвященная новому сезону театрального ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой». Пермь, конференция, камера, совещание, оператор, видеокамера, золото, заседание, кольца, форум, рука, видеограф
Курганцы снялись в российских шоу Фото:

Жители Курганской области приняли участие в съемках пяти российских шоу. Об этом сообщается в соцсетях.

«Подборка шоу, в которых снимались земляки. «Пацанки» — Ксения Будалина из Кургана пришла на проект, чтобы стать леди», «За гранью» — курганцы стали героями программа из-за смертей детей в перинатальном центре», — сообщается в telegram-канале «Курганистан».

Пара из Кургана приняла участие в шоу «Четыре свадьбы», сыграв свою свадьбу почти за миллион рублей, которая стала самой дорогой в выпуске. Позже торжество показали в программе «Четыре жены», во время которой участницы ходят друг к другу в гости и оценивают быт. Также курганцы приняли участие в съемках трех выпусков «Мужское/Женское».

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Жители Курганской области приняли участие в съемках пяти российских шоу. Об этом сообщается в соцсетях. «Подборка шоу, в которых снимались земляки. «Пацанки» — Ксения Будалина из Кургана пришла на проект, чтобы стать леди», «За гранью» — курганцы стали героями программа из-за смертей детей в перинатальном центре», — сообщается в telegram-канале «Курганистан». Пара из Кургана приняла участие в шоу «Четыре свадьбы», сыграв свою свадьбу почти за миллион рублей, которая стала самой дорогой в выпуске. Позже торжество показали в программе «Четыре жены», во время которой участницы ходят друг к другу в гости и оценивают быт. Также курганцы приняли участие в съемках трех выпусков «Мужское/Женское».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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