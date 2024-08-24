В каких российских шоу снимались курганцы

Курганцы приняли участие в съемках пяти российских шоу

25 августа 2024 в 20:22 Размер текста - 17 +

Курганцы снялись в российских шоу Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Жители Курганской области приняли участие в съемках пяти российских шоу. Об этом сообщается в соцсетях. «Подборка шоу, в которых снимались земляки. «Пацанки» — Ксения Будалина из Кургана пришла на проект, чтобы стать леди», «За гранью» — курганцы стали героями программа из-за смертей детей в перинатальном центре», — сообщается в telegram-канале «Курганистан». Пара из Кургана приняла участие в шоу «Четыре свадьбы», сыграв свою свадьбу почти за миллион рублей, которая стала самой дорогой в выпуске. Позже торжество показали в программе «Четыре жены», во время которой участницы ходят друг к другу в гости и оценивают быт. Также курганцы приняли участие в съемках трех выпусков «Мужское/Женское». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Курганской области приняли участие в съемках пяти российских шоу. Об этом сообщается в соцсетях. «Подборка шоу, в которых снимались земляки. «Пацанки» — Ксения Будалина из Кургана пришла на проект, чтобы стать леди», «За гранью» — курганцы стали героями программа из-за смертей детей в перинатальном центре», — сообщается в telegram-канале «Курганистан». Пара из Кургана приняла участие в шоу «Четыре свадьбы», сыграв свою свадьбу почти за миллион рублей, которая стала самой дорогой в выпуске. Позже торжество показали в программе «Четыре жены», во время которой участницы ходят друг к другу в гости и оценивают быт. Также курганцы приняли участие в съемках трех выпусков «Мужское/Женское».