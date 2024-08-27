В Челябинске на открытии фонтана выступит исполнительница хита «Босая» Зайцева

В Челябинске 30 августа на церемонии открытия нового светомузыкального фонтана выступит исполнительница хита «Босая» и экс-солистка дуэта «2Маши» Мария Зайцева. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.
«В пятницу, 30 августа, состоится торжественная церемония открытия светомузыкального фонтана. В 19:30 начнется музыкальная программа, а в 21:10 пройдет выступление хедлайнера Маши Зайцевой», — сообщили в пресс-службе. Торжественное мероприятие закончится в 22:00.
Новый светомузыкальный фонтан, который расположился на набережной реки Миасс будет воспроизводить композицию, записанную челябинским симфоническим оркестром. В пресс-службе правительства уточнили, что гостями мероприятия станут председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Основной причиной визита Грефа в областной центр назвали — открытие кампуса «Школы 21» для обучения ИТ-профессиям.
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