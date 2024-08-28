Тюменцы ринулись в новый инфопарк

Инфопарк посетили даже главы городов ХМАО
За 20 дней работы ингфопарк «Тюменская область, я люблю тебя» посетили 100 тысяч человек. Об этом в telegram-канале сообщает инфоцентр регионального правительства.
«100 000 человек посетили Инфопарк „Тюменская область, я люблю тебя!“ за 20 дней. Тюменка Надежда Бекишева стала 100-тысячным посетителем», — говорится в сообщении.
Сообщается, что женщина пришла в интерактивное пространство на Цветном бульваре 29 августа. Ей вручили памятные сувениры.
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