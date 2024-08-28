28 августа 2024

Тюменцы ринулись в новый инфопарк

За 20 дней инфопарк «Тюменская область, я люблю тебя» посетили 100 тысяч человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Инфопарк посетили даже главы городов ХМАО
Инфопарк посетили даже главы городов ХМАО Фото:

За 20 дней работы ингфопарк «Тюменская область, я люблю тебя» посетили 100 тысяч человек. Об этом в telegram-канале сообщает инфоцентр регионального правительства.

«100 000 человек посетили Инфопарк „Тюменская область, я люблю тебя!“ за 20 дней. Тюменка Надежда Бекишева стала 100-тысячным посетителем», — говорится в сообщении.

Сообщается, что женщина пришла в интерактивное пространство на Цветном бульваре 29 августа. Ей вручили памятные сувениры.

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За 20 дней работы ингфопарк «Тюменская область, я люблю тебя» посетили 100 тысяч человек. Об этом в telegram-канале сообщает инфоцентр регионального правительства. «100 000 человек посетили Инфопарк „Тюменская область, я люблю тебя!“ за 20 дней. Тюменка Надежда Бекишева стала 100-тысячным посетителем», — говорится в сообщении. Сообщается, что женщина пришла в интерактивное пространство на Цветном бульваре 29 августа. Ей вручили памятные сувениры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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