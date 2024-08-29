Политологи назвали фаворитов губернаторских выборов-2024

Самым популярным губернатором из избирающихся в сентябре оказался Чибис

29 августа 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

На выборах губернаторов в 2024 году не будет вторых туров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В канун губернаторских выборов-2024 ведущие социологи и политологи узнали у жителей регионов, кто по их мнению победит. Эксперты также выявили узнаваемость глав в их субъектах. Итоги представили на круглом столе ЭИСИ. Исследования проводили ВЦИОМ, ФОМ, Институт социального маркетинга (ИНСОМАР), а также Центр социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ). Лидером стал губернатор Мурманской области Андрей Чибис (ЕР). 89% жителей считают, что он победит на выборах. Известность губернатора составила 99%. Второе место досталось губернатору Курганской области Вадиму Шумкову. В качестве будущего губернатора его назвали 88% жителей. Третье место разделили губернаторы Липецкой и Сахалинской областей Игорь Артамонов (ЕР) и Валерий Лимаренко (ЕР). 87% жителей этих субъектов считают, что они победят. Будущим победителем губернаторских выборов в Калининградской области 85% жителей видят Алексея Беспрозванных (ЕР). В Вологодской области — единоросса Георгия Филимонова (84%), в Тульской области и Хабаровском крае — кандидатов от ЕР Дмитрия Миляева (83%) и Дмитрия Демешина (83%). Самые низкие показатели оказались у врио главы республики Алтай Андрея Турчака (78%), губернатора Оренбургской области Дениса Паслера (78%) и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова (76%). Несмотря на это, они все равно очевидные фавориты кампании. «Референдумный тип кампаний, который мы предполагали в начале этого избирательного цикла, реализуется. Все кандидаты из числа врио или глав регионов, идущих на новый срок, находятся в зоне абсолютного доминирования над своими оппонентами. Ни о каких вторых турах речь вести не представляется возможным. Избиратели сплотились вокруг представителей власти и тех кандидатов, которых предложил президент», — резюмировал модератор круглого стола, управляющий директор ЭИСИ Фирдус Алиев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В канун губернаторских выборов-2024 ведущие социологи и политологи узнали у жителей регионов, кто по их мнению победит. Эксперты также выявили узнаваемость глав в их субъектах. Итоги представили на круглом столе ЭИСИ. Исследования проводили ВЦИОМ, ФОМ, Институт социального маркетинга (ИНСОМАР), а также Центр социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ). Лидером стал губернатор Мурманской области Андрей Чибис (ЕР). 89% жителей считают, что он победит на выборах. Известность губернатора составила 99%. Второе место досталось губернатору Курганской области Вадиму Шумкову. В качестве будущего губернатора его назвали 88% жителей. Третье место разделили губернаторы Липецкой и Сахалинской областей Игорь Артамонов (ЕР) и Валерий Лимаренко (ЕР). 87% жителей этих субъектов считают, что они победят. Будущим победителем губернаторских выборов в Калининградской области 85% жителей видят Алексея Беспрозванных (ЕР). В Вологодской области — единоросса Георгия Филимонова (84%), в Тульской области и Хабаровском крае — кандидатов от ЕР Дмитрия Миляева (83%) и Дмитрия Демешина (83%). Самые низкие показатели оказались у врио главы республики Алтай Андрея Турчака (78%), губернатора Оренбургской области Дениса Паслера (78%) и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова (76%). Несмотря на это, они все равно очевидные фавориты кампании. «Референдумный тип кампаний, который мы предполагали в начале этого избирательного цикла, реализуется. Все кандидаты из числа врио или глав регионов, идущих на новый срок, находятся в зоне абсолютного доминирования над своими оппонентами. Ни о каких вторых турах речь вести не представляется возможным. Избиратели сплотились вокруг представителей власти и тех кандидатов, которых предложил президент», — резюмировал модератор круглого стола, управляющий директор ЭИСИ Фирдус Алиев.