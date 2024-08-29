Политологи назвали фаворитов губернаторских выборов-2024

В канун губернаторских выборов-2024 ведущие социологи и политологи узнали у жителей регионов, кто по их мнению победит. Эксперты также выявили узнаваемость глав в их субъектах. Итоги представили на круглом столе ЭИСИ. Исследования проводили ВЦИОМ, ФОМ, Институт социального маркетинга (ИНСОМАР), а также Центр социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ).
Лидером стал губернатор Мурманской области Андрей Чибис (ЕР). 89% жителей считают, что он победит на выборах. Известность губернатора составила 99%.
Второе место досталось губернатору Курганской области Вадиму Шумкову. В качестве будущего губернатора его назвали 88% жителей.
Третье место разделили губернаторы Липецкой и Сахалинской областей Игорь Артамонов (ЕР) и Валерий Лимаренко (ЕР). 87% жителей этих субъектов считают, что они победят.
Будущим победителем губернаторских выборов в Калининградской области 85% жителей видят Алексея Беспрозванных (ЕР). В Вологодской области — единоросса Георгия Филимонова (84%), в Тульской области и Хабаровском крае — кандидатов от ЕР Дмитрия Миляева (83%) и Дмитрия Демешина (83%).
Самые низкие показатели оказались у врио главы республики Алтай Андрея Турчака (78%), губернатора Оренбургской области Дениса Паслера (78%) и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова (76%). Несмотря на это, они все равно очевидные фавориты кампании.
«Референдумный тип кампаний, который мы предполагали в начале этого избирательного цикла, реализуется. Все кандидаты из числа врио или глав регионов, идущих на новый срок, находятся в зоне абсолютного доминирования над своими оппонентами. Ни о каких вторых турах речь вести не представляется возможным. Избиратели сплотились вокруг представителей власти и тех кандидатов, которых предложил президент», — резюмировал модератор круглого стола, управляющий директор ЭИСИ Фирдус Алиев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.