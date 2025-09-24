Внезапно умерла одна из самых красивых актрис в истории кино

Актриса ушла из жизни
Во Франции умерла актриса Клаудия Кардинале. Об этом сообщает итальянское информагентство ANSA. В 2011 году актриса была включена в список пятидесяти самых красивых женщин в истории кино.
«Клаудия Кардинале умерла в возрасте 87 лет», — передает агентство. Уточняется, что она ушла из жизни недалеко от Парижа в Немуре, где проживала в последние годы.
Итальянка Клаудия Кардинале, известная как Клод Жозефин Роз Кардинале, ушла из жизни в окружении своих детей. Она осталась в памяти почитателей своего таланта по всему миру.
