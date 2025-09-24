Внезапно умерла одна из самых красивых актрис в истории кино

Умерла актриса Клаудия Кардинале
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Актриса ушла из жизни
Актриса ушла из жизни Фото:

Во Франции умерла актриса Клаудия Кардинале. Об этом сообщает итальянское информагентство ANSA. В 2011 году актриса была включена в список пятидесяти самых красивых женщин в истории кино.

«Клаудия Кардинале умерла в возрасте 87 лет», — передает агентство. Уточняется, что она ушла из жизни недалеко от Парижа в Немуре, где проживала в последние годы.

Итальянка Клаудия Кардинале, известная как Клод Жозефин Роз Кардинале, ушла из жизни в окружении своих детей. Она осталась в памяти почитателей своего таланта по всему миру.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во Франции умерла актриса Клаудия Кардинале. Об этом сообщает итальянское информагентство ANSA. В 2011 году актриса была включена в список пятидесяти самых красивых женщин в истории кино. «Клаудия Кардинале умерла в возрасте 87 лет», — передает агентство. Уточняется, что она ушла из жизни недалеко от Парижа в Немуре, где проживала в последние годы. Итальянка Клаудия Кардинале, известная как Клод Жозефин Роз Кардинале, ушла из жизни в окружении своих детей. Она осталась в памяти почитателей своего таланта по всему миру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...