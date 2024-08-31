В Тюменской области простились с погибшим участником СВО

С Федором Новиковым простились в Ишимском районе
В Ишимском районе (Тюменская область) простились с погибшим участником СВО Федором Новиковым. Об этом сообщили в районной администрации.
«31 августа Ишимский район простился с Новиковым Фёдором Александровичем, который погиб в ходе специальной военной операции 24 августа 2024 года», — написали в telegram-канале администрации Ишимского района. Федор Новиков служил командиром отделения мотострелкового взвода, в звании младшего сержанта.
Федор Новиков погиб 24 августа 2024 года
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени посмертно наградили орденами мужества 10 участников СВО. Государственные награды передали родственникам погибших.
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