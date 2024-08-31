31 августа 2024
30 августа 2024

В Тюменской области простились с погибшим участником СВО

Житель Ишимского района Федор Новиков погиб в ходе СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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С Федором Новиковым простились в Ишимском районе
С Федором Новиковым простились в Ишимском районе Фото:

В Ишимском районе (Тюменская область) простились с погибшим участником СВО Федором Новиковым. Об этом сообщили в районной администрации. 

«31 августа Ишимский район простился с Новиковым Фёдором Александровичем, который погиб в ходе специальной военной операции 24 августа 2024 года», — написали в telegram-канале администрации Ишимского района. Федор Новиков служил командиром отделения мотострелкового взвода, в звании младшего сержанта.

Федор Новиков погиб 24 августа 2024 года
Федор Новиков погиб 24 августа 2024 года
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени посмертно наградили орденами мужества 10 участников СВО. Государственные награды передали родственникам погибших. 

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В Ишимском районе (Тюменская область) простились с погибшим участником СВО Федором Новиковым. Об этом сообщили в районной администрации.  «31 августа Ишимский район простился с Новиковым Фёдором Александровичем, который погиб в ходе специальной военной операции 24 августа 2024 года», — написали в telegram-канале администрации Ишимского района. Федор Новиков служил командиром отделения мотострелкового взвода, в звании младшего сержанта. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени посмертно наградили орденами мужества 10 участников СВО. Государственные награды передали родственникам погибших. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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