Игра в формате телепередачи и рэп-баттл: как провести выходные на Ямале

Жителей Ямала в предстоящие выходные ожидают экскурсии на свежем воздухе и в музеях, выставки, кинопоказы и другие развлечения. В Надыме старшеклассников приглашают в детскую школу искусств на развлекательную программу с конкурсами, а в Муравленко в молодежном центре пройдет игра в формате телепередачи. В райцентре Тазовского района для гостей и местных жителей проведут экскурсию в чуме с рассказами о жизни ненцев, а в Шурышкарском районе в музее им. Г.С . Пузырева посетителей будут знакомить с экспонатами с закрытыми глазами. Как провести выходные на Ямале — читайте на URA.RU.
Развлекательные программы
В Надыме пройдет новогодняя развлекательная программа для старшеклассников — школьники посоревнуются в рэп-батле, примут участие в викторинах и других активностях. В Надымском районе в Пангодах сельчан ждут на новогоднюю игру «Секрет праздника». В Муравленко в местном музее для жителей проведут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и изобразительному искусству, а в центре интеллектуального развития детей и молодежи пройдет игра в формате телевизионной версии.
- Программа «СнегоДрайв» — 11 января, 16:00 и 18:30. Надым, детская школа искусств №1;
- Арт-площадка «Культурный выходной» — 11 января, 14:00. Муравленко, эколого-краеведческий музей;
- Интерактивный час «Громкий вопрос» — 11 января, 14:00. Муравленко, центр интеллектуального развития детей и молодежи;
- Квест «Секрет праздника» — 11 января, 16:00 и 18:00. Надымский район, поселок Пангоды,
Экскурсии, выставки, музеи
Тазовчане смогут посетить экскурсию в чуме с рассказом от гида о жизни, обычаях и культуре ненцев, а в Салехарде в первом музее Ямала расскажут историю создания венецианских масок и их значение. В Арт-галерее Нового Уренгоя подготовили выставку об основателях газовой столицы, а в райцентре Шурышкарского района посетители музея смогут по-новому познакомиться с экспонатами.
- Театрализованная экскурсия под открытым небом — 11 и 12 января, 10:00. Тазовский район, поселок Тазовский, районный краеведческий музей;
- Интерактивное занятие «Магия маскарада: от Венеции до Нового года» — 11 и 12 января, 11:00. Салехард, музейно-выставочный комплекс имени И. С . Шемановского;
- Выставка «Первые о Новом» — 11 и 12 января, 10:00. Новый Уренгой, Арт-галерея;
- Программа «Музей ощущений» — 11 января, 10:00. Шурышкарский район, село Мужи, музейный комплекс им. Г.С . Пузырева.
Кино
В Ноябрьске состоится показ фильма, основанного на произведениях писателя-фантаста Кира Булычева — главный герой картины попадет в другую реальность, где встретиться со своими близкими людьми. В кинотеатрах продолжаются показы фильмов «Финист. Первый богатырь», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Последний ронин» и «Елки 11».
- «Мама» — 11 и 12 января. Ноябрьск, дворец культуры и кино «Русь»;
- «Финист. Первый богатырь» — 11 января, 16:00. Салехард, арт-резиденция «Полярис»;
- «Елки 11» — 11 января, 18:35. Салехард, арт-резиденция «Полярис»;
- «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» — 12 января. Новый Уренгой, ТЦ «Солнечный» и ТРЦ «Проспект»;
- «Последний ронин» — 11 января. Новый Уренгой, ТЦ «Солнечный» и ТРЦ «Проспект».
Ранее URA.RU рассказывало, какие концерты и спектакли пройдут на Ямала в начале 2025 года. В города с гастролями приедут известные певцы и артисты, среди которых Леонид Якубович, группы «Любэ», Uma2rman и Гарик Сукачев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!