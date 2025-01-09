09 января 2025

Игра в формате телепередачи и рэп-баттл: как провести выходные на Ямале

В Муравленко пройдет игра для молодежи в формате телешоу
© Служба новостей «URA.RU»
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Старшеклассники Надыма на выходных смогут проявить себя в рэп-батле и других конкурсах
Старшеклассники Надыма на выходных смогут проявить себя в рэп-батле и других конкурсах Фото:

Жителей Ямала в предстоящие выходные ожидают экскурсии на свежем воздухе и в музеях, выставки, кинопоказы и другие развлечения. В Надыме старшеклассников приглашают в детскую школу искусств на развлекательную программу с конкурсами, а в Муравленко в молодежном центре пройдет игра в формате телепередачи. В райцентре Тазовского района для гостей и местных жителей проведут экскурсию в чуме с рассказами о жизни ненцев, а в Шурышкарском районе в музее им. Г.С . Пузырева посетителей будут знакомить с экспонатами с закрытыми глазами. Как провести выходные на Ямале — читайте на URA.RU.

Развлекательные программы

Интерактивный час «Громкий вопрос»
Интерактивный час «Громкий вопрос»
Фото:

В Надыме пройдет новогодняя развлекательная программа для старшеклассников — школьники посоревнуются в рэп-батле, примут участие в викторинах и других активностях. В Надымском районе в Пангодах сельчан ждут на новогоднюю игру «Секрет праздника». В Муравленко в местном музее для жителей проведут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и изобразительному искусству, а в центре интеллектуального развития детей и молодежи пройдет игра в формате телевизионной версии. 

  • Программа «СнегоДрайв» — 11 января, 16:00 и 18:30. Надым, детская школа искусств №1;
  • Арт-площадка «Культурный выходной» — 11 января, 14:00. Муравленко, эколого-краеведческий музей;
  • Интерактивный час «Громкий вопрос»  11 января, 14:00. Муравленко, центр интеллектуального развития детей и молодежи;
  • Квест «Секрет праздника» — 11 января, 16:00 и 18:00. Надымский район, поселок Пангоды, 

Экскурсии, выставки, музеи

Выставка «Первые о Новом»
Выставка «Первые о Новом»
Фото:

Тазовчане смогут посетить экскурсию в чуме с рассказом от гида о жизни, обычаях и культуре ненцев, а в Салехарде в первом музее Ямала расскажут историю создания венецианских масок и их значение. В Арт-галерее Нового Уренгоя подготовили выставку об основателях газовой столицы, а в райцентре Шурышкарского района посетители музея смогут по-новому познакомиться с экспонатами.

  • Театрализованная экскурсия под открытым небом  11 и 12 января, 10:00. Тазовский район, поселок Тазовский, районный краеведческий музей;
  • Интерактивное занятие «Магия маскарада: от Венеции до Нового года»  11 и 12 января, 11:00. Салехард, музейно-выставочный комплекс имени И. С . Шемановского;
  • Выставка «Первые о Новом»  11 и 12 января, 10:00. Новый Уренгой, Арт-галерея;
  • Программа «Музей ощущений»  11 января, 10:00. Шурышкарский район, село Мужи, музейный комплекс им. Г.С . Пузырева.

Кино

Фильм «Мама»
Фильм «Мама»
Фото:

В Ноябрьске состоится показ фильма, основанного на произведениях писателя-фантаста Кира Булычева — главный герой картины попадет в другую реальность, где встретиться со своими близкими людьми. В кинотеатрах продолжаются показы фильмов «Финист. Первый богатырь», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Последний ронин» и «Елки 11».

  • «Мама»  11 и 12 января. Ноябрьск, дворец культуры и кино «Русь»;
  • «Финист. Первый богатырь»  11 января, 16:00. Салехард, арт-резиденция «Полярис»;
  • «Елки 11»  11 января, 18:35. Салехард, арт-резиденция «Полярис»;
  • «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»  12 января. Новый Уренгой, ТЦ «Солнечный» и ТРЦ «Проспект»;
  • «Последний ронин» — 11 января. Новый Уренгой, ТЦ «Солнечный» и ТРЦ «Проспект».

Ранее URA.RU рассказывало, какие концерты и спектакли пройдут на Ямала в начале 2025 года. В города с гастролями приедут известные певцы и артисты, среди которых Леонид Якубович, группы «Любэ», Uma2rman и Гарик Сукачев.

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Жителей Ямала в предстоящие выходные ожидают экскурсии на свежем воздухе и в музеях, выставки, кинопоказы и другие развлечения. В Надыме старшеклассников приглашают в детскую школу искусств на развлекательную программу с конкурсами, а в Муравленко в молодежном центре пройдет игра в формате телепередачи. В райцентре Тазовского района для гостей и местных жителей проведут экскурсию в чуме с рассказами о жизни ненцев, а в Шурышкарском районе в музее им. Г.С . Пузырева посетителей будут знакомить с экспонатами с закрытыми глазами. Как провести выходные на Ямале — читайте на URA.RU. Развлекательные программы В Надыме пройдет новогодняя развлекательная программа для старшеклассников — школьники посоревнуются в рэп-батле, примут участие в викторинах и других активностях. В Надымском районе в Пангодах сельчан ждут на новогоднюю игру «Секрет праздника».  В Муравленко в местном музее для жителей проведут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и изобразительному искусству, а в центре интеллектуального развития детей и молодежи пройдет игра в формате телевизионной версии.  Экскурсии, выставки, музеи Тазовчане смогут посетить экскурсию в чуме с рассказом от гида о жизни, обычаях и культуре ненцев, а в Салехарде в первом музее Ямала расскажут историю создания венецианских масок и их значение. В Арт-галерее Нового Уренгоя подготовили выставку об основателях газовой столицы, а в райцентре Шурышкарского района посетители музея смогут по-новому познакомиться с экспонатами. Кино В Ноябрьске состоится показ фильма, основанного на произведениях писателя-фантаста Кира Булычева — главный герой картины попадет в другую реальность, где встретиться со своими близкими людьми. В кинотеатрах продолжаются показы фильмов «Финист. Первый богатырь», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Последний ронин» и «Елки 11». Ранее URA.RU рассказывало, какие концерты и спектакли пройдут на Ямала в начале 2025 года. В города с гастролями приедут известные певцы и артисты, среди которых Леонид Якубович, группы «Любэ», Uma2rman и Гарик Сукачев.
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