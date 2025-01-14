14 января 2025

Россия отказалась от европейских свиней

Россельхознадзор запретил ввоз свиней в РФ из всех стран ЕС
© Служба новостей «URA.RU»
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Закрыли импорт свиней из ЕС
Закрыли импорт свиней из ЕС Фото:

В России ввели запрет на ввоз в страну племенных свиней из Евросоюза. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

«Россельхознадзор обращает внимание участников внешнеэкономической деятельности, что в связи со вспышкой ящура в Германии поставки племенных свиней из всех стран Европейского Союза в данный момент невозможны», — указано в сообщении на сайте ведомства. ФРГ также предупредила Всемирную организацию здравоохранения о вспышке ящура.

Уточняется, что 9 января в Германии была зарегистрирована вспышки ящура, напоминает «Царьград». Болезнь выявили у животных в земле Бранденбург в районе Меркиш-Одерланд. Последняя вспышка ящура в ФРГ фиксировалась в 1988 году, отметили в Россельхознадзоре.

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В России ввели запрет на ввоз в страну племенных свиней из Евросоюза. Об этом сообщили в Россельхознадзоре. «Россельхознадзор обращает внимание участников внешнеэкономической деятельности, что в связи со вспышкой ящура в Германии поставки племенных свиней из всех стран Европейского Союза в данный момент невозможны», — указано в сообщении на сайте ведомства. ФРГ также предупредила Всемирную организацию здравоохранения о вспышке ящура. Уточняется, что 9 января в Германии была зарегистрирована вспышки ящура, напоминает «Царьград». Болезнь выявили у животных в земле Бранденбург в районе Меркиш-Одерланд. Последняя вспышка ящура в ФРГ фиксировалась в 1988 году, отметили в Россельхознадзоре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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