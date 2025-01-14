Россия отказалась от европейских свиней

В России ввели запрет на ввоз в страну племенных свиней из Евросоюза. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.
«Россельхознадзор обращает внимание участников внешнеэкономической деятельности, что в связи со вспышкой ящура в Германии поставки племенных свиней из всех стран Европейского Союза в данный момент невозможны», — указано в сообщении на сайте ведомства. ФРГ также предупредила Всемирную организацию здравоохранения о вспышке ящура.
Уточняется, что 9 января в Германии была зарегистрирована вспышки ящура, напоминает «Царьград». Болезнь выявили у животных в земле Бранденбург в районе Меркиш-Одерланд. Последняя вспышка ящура в ФРГ фиксировалась в 1988 году, отметили в Россельхознадзоре.
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