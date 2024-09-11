Курганские хоккеисты проиграли в гостевом матче
новость из сюжетаУспехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ
Хоккеисты клуба «Зауралье» из Кургана в гостях проиграли команде «Торпедо-Горький». Об этом рассказали представители курганской команды. Возглавляет «Торпедо-Горький» хорошо знакомый курганским болельщикам Алексей Исаков, который много лет трудился в тренерском штабе «Зауралья».
«Терпим чувствительное поражение в Нижнем Новгороде от ХК „Торпедо-Горький“ со счетом 4:1. Завершаем первую в сезоне выездную серию всего с одной победой и тремя очками в четырех матчах», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «ХК Зауралье Курган» в соцсети «ВКонтакте».
Голы забили:
- 1:0 — Даниил Лапин;
- 2:0 — Егор Виноградов;
- 3:0 — Никита Шавин;
- 4:0 — Даниил Лапин;
- 4:1 — Андрей Ерофеев.
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