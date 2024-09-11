Курганский ХК «Зауралье» проиграл команде своего экс-тренера. Фото

Курганский ХК «Зауралье» проиграл команде «Торпедо-Горький»
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© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские хоккеисты проиграли в гостевом матче
Курганские хоккеисты проиграли в гостевом матче Фото:
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Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Хоккеисты клуба «Зауралье» из Кургана в гостях проиграли команде «Торпедо-Горький». Об этом рассказали представители курганской команды. Возглавляет «Торпедо-Горький» хорошо знакомый курганским болельщикам Алексей Исаков, который много лет трудился в тренерском штабе «Зауралья».

«Терпим чувствительное поражение в Нижнем Новгороде от ХК „Торпедо-Горький“ со счетом 4:1. Завершаем первую в сезоне выездную серию всего с одной победой и тремя очками в четырех матчах», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «ХК Зауралье Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Голы забили:

  • 1:0 — Даниил Лапин;
  • 2:0 — Егор Виноградов;
  • 3:0 — Никита Шавин;
  • 4:0 — Даниил Лапин;
  • 4:1 — Андрей Ерофеев.
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Фото:

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Хоккеисты клуба «Зауралье» из Кургана в гостях проиграли команде «Торпедо-Горький». Об этом рассказали представители курганской команды. Возглавляет «Торпедо-Горький» хорошо знакомый курганским болельщикам Алексей Исаков, который много лет трудился в тренерском штабе «Зауралья». «Терпим чувствительное поражение в Нижнем Новгороде от ХК „Торпедо-Горький“ со счетом 4:1. Завершаем первую в сезоне выездную серию всего с одной победой и тремя очками в четырех матчах», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «ХК Зауралье Курган» в соцсети «ВКонтакте». Голы забили:
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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