12 сентября 2024

В Пермском крае взлетели цены на газовое моторное топливо

В Пермском крае газовое моторное топливо подорожало на 16,8%
© Служба новостей «URA.RU»
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Цены выросли не только на газ, но и на бензин
Цены выросли не только на газ, но и на бензин Фото:

В Пермском крае выросли цены на газовое моторное топливо. В августе его стоимость увеличилась на 16,8% по сравнению с июлем. Такие данные опубликованы на сайте «Пермьстата».

«На 16,8% выросли цены на газовое моторное топливо. На бензин автомобильный различных марок — на 0,3-2,1%, топливо дизельное — на 0,3%», — сказано в сообщении.

Уточняется, что также подорожали коммунальные услуги. Больше всего цены поднялись на газоснабжение — на 8,9%. Кроме этого, увеличилась стоимость на товары садоводства — на 4,5%, посуду — на 4,1% и ювелирные изделия — 3,4%.

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В Пермском крае выросли цены на газовое моторное топливо. В августе его стоимость увеличилась на 16,8% по сравнению с июлем. Такие данные опубликованы на сайте «Пермьстата». «На 16,8% выросли цены на газовое моторное топливо. На бензин автомобильный различных марок — на 0,3-2,1%, топливо дизельное — на 0,3%», — сказано в сообщении. Уточняется, что также подорожали коммунальные услуги. Больше всего цены поднялись на газоснабжение — на 8,9%. Кроме этого, увеличилась стоимость на товары садоводства — на 4,5%, посуду — на 4,1% и ювелирные изделия — 3,4%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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