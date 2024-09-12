В Пермском крае взлетели цены на газовое моторное топливо

Цены выросли не только на газ, но и на бензин
В Пермском крае выросли цены на газовое моторное топливо. В августе его стоимость увеличилась на 16,8% по сравнению с июлем. Такие данные опубликованы на сайте «Пермьстата».
«На 16,8% выросли цены на газовое моторное топливо. На бензин автомобильный различных марок — на 0,3-2,1%, топливо дизельное — на 0,3%», — сказано в сообщении.
Уточняется, что также подорожали коммунальные услуги. Больше всего цены поднялись на газоснабжение — на 8,9%. Кроме этого, увеличилась стоимость на товары садоводства — на 4,5%, посуду — на 4,1% и ювелирные изделия — 3,4%.
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