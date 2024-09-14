14 сентября 2024
13 сентября 2024

В Кургане раньше срока открыли участок дороги возле ТРЦ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автомобили. Курган, автомобили, машины, автолюбитель, внедорожник, кроссовер
Движение автомобилей восстановлено Фото:
новость из сюжета
Перекрытие курганских дорог

В Кургане после ремонта водопровода открыли участок дороги по улице Свердлова, расположенной рядом с ТРЦ «Рио». Запрет на движение автомобилей должен был действовать до 17 сентября, сообщили в «Водном Союзе».

«Улица Свердлова открыта после ремонта водопровода. Движение было запрещено на участке от улицы Невежина до Кремлева. Запрет должен был действовать до 21:00 17 сентября», — сообщили в telegram-канале организации.

Ранее в Кургане улицу Свердлова закрывали для движения автомобилей. На участке меняли ветхий водопровод диаметром 1000 миллиметров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане после ремонта водопровода открыли участок дороги по улице Свердлова, расположенной рядом с ТРЦ «Рио». Запрет на движение автомобилей должен был действовать до 17 сентября, сообщили в «Водном Союзе». «Улица Свердлова открыта после ремонта водопровода. Движение было запрещено на участке от улицы Невежина до Кремлева. Запрет должен был действовать до 21:00 17 сентября», — сообщили в telegram-канале организации. Ранее в Кургане улицу Свердлова закрывали для движения автомобилей. На участке меняли ветхий водопровод диаметром 1000 миллиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...