В Кургане раньше срока открыли участок дороги возле ТРЦ

Движение автомобилей восстановлено
новость из сюжетаПерекрытие курганских дорог
В Кургане после ремонта водопровода открыли участок дороги по улице Свердлова, расположенной рядом с ТРЦ «Рио». Запрет на движение автомобилей должен был действовать до 17 сентября, сообщили в «Водном Союзе».
«Улица Свердлова открыта после ремонта водопровода. Движение было запрещено на участке от улицы Невежина до Кремлева. Запрет должен был действовать до 21:00 17 сентября», — сообщили в telegram-канале организации.
Ранее в Кургане улицу Свердлова закрывали для движения автомобилей. На участке меняли ветхий водопровод диаметром 1000 миллиметров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!