В ЯНАО создадут киберспортивную школу

Создать киберспортивную школу планируется в 2025 году
В ЯНАО планируется создание киберспортивной школы. Она необходима, чтобы ямальцы могли принимать участие в больших турнирах, сообщил председатель регионального отделения Федерации компьютерного спорта Александр Собчук.
«Сейчас наша задача — разработать структуру. Структуру того, чтобы была образовательная программа для любых желающих. Чтобы сформировать сборную округа, нужно иметь свою школу», — рассказал Собчук «Север-Прессу».
Планируется, что эта идея будет реализована в 2025 году. Для этого уже модернизируется интернет, и создается доступ к сети даже в самых дальних точках Ямала.
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