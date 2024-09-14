14 сентября 2024

В ЯНАО создадут киберспортивную школу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Создать киберспортивную школу планируется в 2025 году
Создать киберспортивную школу планируется в 2025 году Фото:

В ЯНАО планируется создание киберспортивной школы. Она необходима, чтобы ямальцы могли принимать участие в больших турнирах, сообщил председатель регионального отделения Федерации компьютерного спорта Александр Собчук.

«Сейчас наша задача — разработать структуру. Структуру того, чтобы была образовательная программа для любых желающих. Чтобы сформировать сборную округа, нужно иметь свою школу», — рассказал Собчук «Север-Прессу».

Планируется, что эта идея будет реализована в 2025 году. Для этого уже модернизируется интернет, и создается доступ к сети даже в самых дальних точках Ямала.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО планируется создание киберспортивной школы. Она необходима, чтобы ямальцы могли принимать участие в больших турнирах, сообщил председатель регионального отделения Федерации компьютерного спорта Александр Собчук. «Сейчас наша задача — разработать структуру. Структуру того, чтобы была образовательная программа для любых желающих. Чтобы сформировать сборную округа, нужно иметь свою школу», — рассказал Собчук «Север-Прессу». Планируется, что эта идея будет реализована в 2025 году. Для этого уже модернизируется интернет, и создается доступ к сети даже в самых дальних точках Ямала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...