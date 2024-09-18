18 сентября 2024

Федеральный бренд одежды ищет моделей среди тюменцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Кастинг в Тюмени будет проходить два дня
Кастинг в Тюмени будет проходить два дня Фото:

Федеральный бренд детской одежды ищет моделей среди юных тюменцев. Прошедшие кастинг смогут стать лицом компании и появляться на рекламных макетах марки. Об этом сказано на официальном сайте бренда.

«Приглашаем детей и подростков от 7 до 15 лет на уникальный проект. Впервые участники смогут пройти весь путь, от кастинга до съемок в кампейнах бренда», — сообщают организаторы.

Кастинг пройдет 22 и 29 сентября в ТРЦ «Кристалл». Все участники конкурса получат профессиональные фото в обработке, а лучшие из них попадут в соцсети бренда.

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Федеральный бренд детской одежды ищет моделей среди юных тюменцев. Прошедшие кастинг смогут стать лицом компании и появляться на рекламных макетах марки. Об этом сказано на официальном сайте бренда. «Приглашаем детей и подростков от 7 до 15 лет на уникальный проект. Впервые участники смогут пройти весь путь, от кастинга до съемок в кампейнах бренда», — сообщают организаторы. Кастинг пройдет 22 и 29 сентября в ТРЦ «Кристалл». Все участники конкурса получат профессиональные фото в обработке, а лучшие из них попадут в соцсети бренда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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