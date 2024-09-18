Федеральный бренд одежды ищет моделей среди тюменцев

Кастинг в Тюмени будет проходить два дня
Федеральный бренд детской одежды ищет моделей среди юных тюменцев. Прошедшие кастинг смогут стать лицом компании и появляться на рекламных макетах марки. Об этом сказано на официальном сайте бренда.
«Приглашаем детей и подростков от 7 до 15 лет на уникальный проект. Впервые участники смогут пройти весь путь, от кастинга до съемок в кампейнах бренда», — сообщают организаторы.
Кастинг пройдет 22 и 29 сентября в ТРЦ «Кристалл». Все участники конкурса получат профессиональные фото в обработке, а лучшие из них попадут в соцсети бренда.
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