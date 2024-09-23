23 сентября 2024

Десять ресторанов и один бар Тюмени стали лучшими в УрФО

10 тюменских ресторанов и 1 бар вошли в шорт-листы премии WhereToEat
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменские заведения вошли в топ-50 "Лучших ресторанов Урала" гастропремии WhereToEat
Тюменские заведения вошли в топ-50 "Лучших ресторанов Урала" гастропремии WhereToEat Фото:

Тюменские заведения претендуют на победу в главной гастропремии России 2024 в номинациях «Лучшие рестораны Урала» и «Бар года Урала». Шорт-листы представлены на официальном сайте премии WhereToEat.

«Лучшие рестораны Уральского федерального округа — в шорт-листе премии WHERETOEAT URAL 2024. Участники из Тюмени — 10», — указано на сайте.

Список городских заведений, которые вошли в топ-50 лучших ресторанов Урала:

  • #СибирьСибирь;
  • 150 meters;
  • Cafe 15/86;
  • Cremant;
  • Lodka;
  • Mestia;
  • Vstekle;
  • Посейдон;
  • Сыроварня;
  • Чум.

Также тюменский бар Fresca составит конкуренцию заведениям из Екатеринбурга. Всего в шорт-листе представлено пять таких мест.

Ранее URA.RU писало о том, что 38 заведений из Тюмени попали в лонг-лист премии и претендовали на звание «Лучших ресторанов Урала». Церемония награждения пройдет 10 октября в Екатеринбурге.

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Тюменские заведения претендуют на победу в главной гастропремии России 2024 в номинациях «Лучшие рестораны Урала» и «Бар года Урала». Шорт-листы представлены на официальном сайте премии WhereToEat. «Лучшие рестораны Уральского федерального округа — в шорт-листе премии WHERETOEAT URAL 2024. Участники из Тюмени — 10», — указано на сайте. Список городских заведений, которые вошли в топ-50 лучших ресторанов Урала: Также тюменский бар Fresca составит конкуренцию заведениям из Екатеринбурга. Всего в шорт-листе представлено пять таких мест. Ранее URA.RU писало о том, что 38 заведений из Тюмени попали в лонг-лист премии и претендовали на звание «Лучших ресторанов Урала». Церемония награждения пройдет 10 октября в Екатеринбурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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