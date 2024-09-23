Десять ресторанов и один бар Тюмени стали лучшими в УрФО

Тюменские заведения претендуют на победу в главной гастропремии России 2024 в номинациях «Лучшие рестораны Урала» и «Бар года Урала». Шорт-листы представлены на официальном сайте премии WhereToEat.
«Лучшие рестораны Уральского федерального округа — в шорт-листе премии WHERETOEAT URAL 2024. Участники из Тюмени — 10», — указано на сайте.
Список городских заведений, которые вошли в топ-50 лучших ресторанов Урала:
- #СибирьСибирь;
- 150 meters;
- Cafe 15/86;
- Cremant;
- Lodka;
- Mestia;
- Vstekle;
- Посейдон;
- Сыроварня;
- Чум.
Также тюменский бар Fresca составит конкуренцию заведениям из Екатеринбурга. Всего в шорт-листе представлено пять таких мест.
Ранее URA.RU писало о том, что 38 заведений из Тюмени попали в лонг-лист премии и претендовали на звание «Лучших ресторанов Урала». Церемония награждения пройдет 10 октября в Екатеринбурге.
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