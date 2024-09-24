В Салехарде пройдут концерты Леонида Агутина, Дениса Мацуева, Игоря Бутмана и других известных артистов. Также с театральной постановкой «Ревизор» в столицу Ямала приедет Владимир Машков. URA.RU подготовило для своих читателей афишу предстоящих мероприятий, которые пройдут в Ямальской филармонии.
Концерт Леонида Агутина
Билеты на концерт можно приобрести по Пушкинской карте. Продолжительность выступления составит полтора часа.
- 5 октября 19:00.
- 6 октября 19:00.
Спектакль «Ревизор» с участием народного артиста Владимира Машкова
На сцене Ямальской филармонии состоятся гастроли Московского театра Олега Табакова. Роль городничего исполнит Владимир Машков, а роль Хлестакова — Владислав Миллер.
- 11 октября 19:00.
- 12 октября 19:00.
Концерт Вячеслава Бутусова
Концерт перенесен с 23 марта в связи с трагическими событиями в Крокус Сити Холл в Москве. Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» сыграют всем известные песни Nautilus Pompilius.
- 19 октября 18:00.
Концертная программа «Luminary. Симфония любви и 1000 свечей»
Камерный оркестр представят программу «Симфония любви». Для ямальцев прозвучат шедевры мировой классики в окружении тысячи свечей.
- 4 ноября 19:00.
Концерт оркестра Игоря Бутмана
Джазовый оркестр из Москвы под руководством Игоря Бутмана славится исполнением классических джазовых произведений и современной музыки. Джазовая исполнительница Фантине также станет участницей программы.
- 1 декабря 18:00.
Симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA с рок-программой «Планета людей»
Жителей Ямала ждут гипнотические видеоинсталляции и световое шоу. Все это будет под рок-музыку.
- 4 декабря 19:00.
Концерт Дениса Мацуева
В первый концертный день известный пианист выступит с Московским государственным академическим симфоническим оркестром. Художественный руководитель и дирижер музыкантов — Иван Никифорчин.
- 6 декабря 19:00.
- 7 декабря 19:00.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО выступит стендап-комик Стас Старовойтов. Сольные выступления пройдут в Салехарде 26 сентября и в Надыме 27 сентября.
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