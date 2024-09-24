В ЯНАО приедет певец Леонид Агутин, актер Владимир Машков и другие артисты. Афиша

В Ямальской филармонии до конца года пройдут выступления известных артистов
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Леонид Агутин выступит в Салехарде 5 и 6 октября
Леонид Агутин выступит в Салехарде 5 и 6 октября Фото:

В Салехарде пройдут концерты Леонида Агутина, Дениса Мацуева, Игоря Бутмана и других известных артистов. Также с театральной постановкой «Ревизор» в столицу Ямала приедет Владимир Машков. URA.RU подготовило для своих читателей афишу предстоящих мероприятий, которые пройдут в Ямальской филармонии.

Концерт Леонида Агутина

Билеты на концерт можно приобрести по Пушкинской карте. Продолжительность выступления составит полтора часа.

  • 5 октября 19:00.
  • 6 октября 19:00.
Леонид Агутин
Леонид Агутин
Фото:

Спектакль «Ревизор» с участием народного артиста Владимира Машкова

На сцене Ямальской филармонии состоятся гастроли Московского театра Олега Табакова. Роль городничего исполнит Владимир Машков, а роль Хлестакова — Владислав Миллер.

  • 11 октября 19:00.
  • 12 октября 19:00.
Спектакль "Ревизор"
Спектакль "Ревизор"
Фото:

Концерт Вячеслава Бутусова

Концерт перенесен с 23 марта в связи с трагическими событиями в Крокус Сити Холл в Москве. Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» сыграют всем известные песни Nautilus Pompilius.

  • 19 октября 18:00.

Концертная программа «Luminary. Симфония любви и 1000 свечей»

Камерный оркестр представят программу «Симфония любви». Для ямальцев прозвучат шедевры мировой классики в окружении тысячи свечей.

  • 4 ноября 19:00.
«Luminary. Cимфония любви и 1000 свечей»
«Luminary. Cимфония любви и 1000 свечей»
Фото:

Концерт оркестра Игоря Бутмана

Джазовый оркестр из Москвы под руководством Игоря Бутмана славится исполнением классических джазовых произведений и современной музыки. Джазовая исполнительница Фантине также станет участницей программы.

  • 1 декабря 18:00.
Концерт оркестра Игоря Бутмана
Концерт оркестра Игоря Бутмана
Фото:

Симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA с рок-программой «Планета людей»

Жителей Ямала ждут гипнотические видеоинсталляции и световое шоу. Все это будет под рок-музыку.

  • 4 декабря 19:00.
Симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA
Симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA
Фото:

Концерт Дениса Мацуева

В первый концертный день известный пианист выступит с Московским государственным академическим симфоническим оркестром. Художественный руководитель и дирижер музыкантов — Иван Никифорчин. 

  • 6 декабря 19:00.
  • 7 декабря 19:00.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО выступит стендап-комик Стас Старовойтов. Сольные выступления пройдут в Салехарде 26 сентября и в Надыме 27 сентября.

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В Салехарде пройдут концерты Леонида Агутина, Дениса Мацуева, Игоря Бутмана и других известных артистов. Также с театральной постановкой «Ревизор» в столицу Ямала приедет Владимир Машков. URA.RU подготовило для своих читателей афишу предстоящих мероприятий, которые пройдут в Ямальской филармонии. Концерт Леонида Агутина Билеты на концерт можно приобрести по Пушкинской карте. Продолжительность выступления составит полтора часа. Спектакль «Ревизор» с участием народного артиста Владимира Машкова На сцене Ямальской филармонии состоятся гастроли Московского театра Олега Табакова. Роль городничего исполнит Владимир Машков, а роль Хлестакова — Владислав Миллер. Концерт Вячеслава Бутусова Концерт перенесен с 23 марта в связи с трагическими событиями в Крокус Сити Холл в Москве. Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» сыграют всем известные песни Nautilus Pompilius. Концертная программа «Luminary. Симфония любви и 1000 свечей» Камерный оркестр представят программу «Симфония любви». Для ямальцев прозвучат шедевры мировой классики в окружении тысячи свечей. Концерт оркестра Игоря Бутмана Джазовый оркестр из Москвы под руководством Игоря Бутмана славится исполнением классических джазовых произведений и современной музыки. Джазовая исполнительница Фантине также станет участницей программы. Симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA с рок-программой «Планета людей» Жителей Ямала ждут гипнотические видеоинсталляции и световое шоу. Все это будет под рок-музыку. Концерт Дениса Мацуева В первый концертный день известный пианист выступит с Московским государственным академическим симфоническим оркестром. Художественный руководитель и дирижер музыкантов — Иван Никифорчин.  Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО выступит стендап-комик Стас Старовойтов. Сольные выступления пройдут в Салехарде 26 сентября и в Надыме 27 сентября.
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