Тюменцев стали чаще госпитализировать с коронавирусом

С 16 по 22 сентября госпитализированы 32 тюменца
В Тюменской области заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 13,5%. Такая информация указана на сайте «Объясняем.рф». С 16 по 22 сентября госпитализированы 32 тюменца, что на шесть человек больше, чем на прошлой неделе.
«За 38-ю неделю (16—22 сентября) в Тюменской области выявлено 326 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 306 человек. Госпитализированы 32 человека», — указано на сайте.
Ранее URA.RU писало, что из-за высокой заболеваемости ОРВИ классы в тюменских школах начали закрывать на карантин. На дистант отправили учеников 256 классов.
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