Тюменцев стали чаще госпитализировать с коронавирусом

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С 16 по 22 сентября госпитализированы 32 тюменца
С 16 по 22 сентября госпитализированы 32 тюменца Фото:

В Тюменской области заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 13,5%. Такая информация указана на сайте «Объясняем.рф». С 16 по 22 сентября госпитализированы 32 тюменца, что на шесть человек больше, чем на прошлой неделе.

«За 38-ю неделю (16—22 сентября) в Тюменской области выявлено 326 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 306 человек. Госпитализированы 32 человека», — указано на сайте.

Ранее URA.RU писало, что из-за высокой заболеваемости ОРВИ классы в тюменских школах начали закрывать на карантин. На дистант отправили учеников 256 классов.

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В Тюменской области заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 13,5%. Такая информация указана на сайте «Объясняем.рф». С 16 по 22 сентября госпитализированы 32 тюменца, что на шесть человек больше, чем на прошлой неделе. «За 38-ю неделю (16—22 сентября) в Тюменской области выявлено 326 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 306 человек. Госпитализированы 32 человека», — указано на сайте. Ранее URA.RU писало, что из-за высокой заболеваемости ОРВИ классы в тюменских школах начали закрывать на карантин. На дистант отправили учеников 256 классов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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