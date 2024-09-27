«Сместить коллегу или переспать с начальником»: с какими вопросами тюменцы обращаются к эзотерикам

В Тюмени к тарологам жители обращаются с вопросами о политике, любви и финансах

Тюменки спрашивают у карт, сколько денег вложат в них кавалеры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени жители обращаются к тарологам и эзотерикам с вопросами не только про любовь, но даже про политику. Об этом URA.RU рассказали сотрудники городской эзотерической кофейни. Собеседники поделились с агентством самыми популярными запросами горожан. О чем чаще всего спрашивают тюменцы у тарологов — в материале URA.RU.

Первое место: любовь

Лидирующий запрос к эзотерикам, в особенности от представительниц женского пола, разумеется, о любви. Но один из горожан смог удивить предсказательницу. «Мне нужен расклад на двух женщин, с обеими любовь, друг о друге они знают. Я не понимаю, почему они обижаются на меня?» — цитирует мужчину местный таролог.

Второе место: судьба и финансы

Очень часто жители приходят с вопросами о своем будущем, самый актуальный из них: «С кем у меня лучше перспектива: с мужем или любовником?» Порой эта дилемма волнует и представителей мужского пола.

В сфере финансов дамы гадают не на успех в открытии собственного бизнеса, а на инвестиции, которые в них вложат ухажеры. Так один раз две девушки брали расклад на разных кандидатов руки и сердца. «Сколько денег в нас вложат кавалеры?» — спрашивали у карт тюменки.

Третье место: карьера

Вслед за личной жизнью тюменцев волнует профессиональная сфера. Чаще всего сотрудники задаются вопросами: «Смогу ли я сместить своего коллегу с должности?» или «Поможет ли секс с начальником получить новую должность?»

Четвертое место: здоровье

А обеспокоенные мамы бегут к тарологам, чтобы узнать, что случилось с их детьми. «Почему мой ребенок заболел и как его вылечить?» — спрашивают тревожно тюменки.

Пятое место: политика

Иногда в гости заглядывают мужчины «за 40» в деловых костюмах. Такие клиенты сидят с серьезными лицами, внимательно слушают и записывают все дословно. «Да ты не переживай, я расклад продлю, оплачу все, времени у нас полно», — успокаивают они предсказательниц.