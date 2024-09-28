В Брянской области тушат крупный пожар на деревообрабатывающем предприятии

В Брянской области горит деревообрабатывающее предприятие
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстрел здания национального университета экономики и торговли в Донецке. Донецк, мчс, дым, пожар, тушение, огонь, последствия обстрела, пожарный, борьба с огнем
В поселке Локоть горят два здания по производству поддонов (архивное фото) Фото:

В поселке Локоть Брянской области горит деревообрабатывающее предприятие. Известно, что горят два здания по производству поддонов, а так же готовая продукция.

«Площадь пожара в Брянской области увеличилась до 2 500 квадратных метров. Горят 2 здания по производству поддонов, готовая продукция, пиломатериалы», — сообщает МЧС в своем telegram-канале.

Сейчас на месте ЧП в поселке Локоть работают 64 специалиста. Привлечена 21 единица специальной техники. О причинах пожара и пострадавших информации не поступало.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Локоть Брянской области горит деревообрабатывающее предприятие. Известно, что горят два здания по производству поддонов, а так же готовая продукция. «Площадь пожара в Брянской области увеличилась до 2 500 квадратных метров. Горят 2 здания по производству поддонов, готовая продукция, пиломатериалы», — сообщает МЧС в своем telegram-канале. Сейчас на месте ЧП в поселке Локоть работают 64 специалиста. Привлечена 21 единица специальной техники. О причинах пожара и пострадавших информации не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...