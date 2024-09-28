В Брянской области тушат крупный пожар на деревообрабатывающем предприятии

В поселке Локоть горят два здания по производству поддонов (архивное фото)
В поселке Локоть Брянской области горит деревообрабатывающее предприятие. Известно, что горят два здания по производству поддонов, а так же готовая продукция.
«Площадь пожара в Брянской области увеличилась до 2 500 квадратных метров. Горят 2 здания по производству поддонов, готовая продукция, пиломатериалы», —
Сейчас на месте ЧП в поселке Локоть работают 64 специалиста. Привлечена 21 единица специальной техники. О причинах пожара и пострадавших информации не поступало.
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