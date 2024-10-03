В Тюмени откроется новый магазин одежды из Турции

В Тюмени откроется турецкий магазин Mavi
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Магазин заработает в Тюмени с 12 октября
Магазин заработает в Тюмени с 12 октября Фото:

Магазин одежды турецкого бренда Mavi откроется в Тюмени в середине октября в одном из ТРЦ города. Информация об этом указана на странице магазина.

«Скоро открытие! Турецкий бренд одежды Mavi появится в Тюмени 12 октября», — говорится в официальный группе магазина в соцсети «ВКонтакте». Бренд специализируется на мужской и женской одежде.

После ухода иностранных брендов их торговые площади занимают российские и зарубежные марки, ранее не присутствующие на территории РФ. Так на месте ушедших Zara, Stradivarius открылся Maag и Vilet.

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Магазин одежды турецкого бренда Mavi откроется в Тюмени в середине октября в одном из ТРЦ города. Информация об этом указана на странице магазина. «Скоро открытие! Турецкий бренд одежды Mavi появится в Тюмени 12 октября», — говорится в официальный группе магазина в соцсети «ВКонтакте». Бренд специализируется на мужской и женской одежде. После ухода иностранных брендов их торговые площади занимают российские и зарубежные марки, ранее не присутствующие на территории РФ. Так на месте ушедших Zara, Stradivarius открылся Maag и Vilet.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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