В Тюмени откроется новый магазин одежды из Турции

Магазин заработает в Тюмени с 12 октября
Магазин одежды турецкого бренда Mavi откроется в Тюмени в середине октября в одном из ТРЦ города. Информация об этом указана на странице магазина.
«Скоро открытие! Турецкий бренд одежды Mavi появится в Тюмени 12 октября», — говорится в официальный группе магазина в соцсети «ВКонтакте». Бренд специализируется на мужской и женской одежде.
После ухода иностранных брендов их торговые площади занимают российские и зарубежные марки, ранее не присутствующие на территории РФ. Так на месте ушедших Zara, Stradivarius открылся Maag и Vilet.
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