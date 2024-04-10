Заменившие Zara магазины провалили 2023 год

РБК: магазины Maag, Dub, Ecru и Vilet понесли убытки в 5,4 миллиарда в 2023 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Экстремальный шоппинг в Веер молле. Екатеринбург, шоппинг, магазин одежды
Магазины, заменившие ушедшие бренды, несут убытки из-за больших расходов Фото:

Компания «Новая мода», которая развивала магазины Maag, Dub, Ecru и Vilet, вставшие на замену ушедшим из России брендам, в 2023 году понесла убытки в 5,4 миллиарда рублей. Причиной тому стали большие расходы компании.

После того как в 2022 году магазины Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius ушли из РФ, «Новая мода» начала развивать их аналоги. Несмотря на выручку в 21 миллиард в 2023 году, компания также понесла весомые убытки. «По итогам 2023 года „Новая мода“ получила чистый убыток 5,4 миллиарда рублей против чистой прибыли 3,9 миллиарда рублей годом ранее», — передает РБК. Уточняется, что причиной тому стали большие расходы.

Еще летом 2023 года Mash писал, что магазины Maag, Dub, Vilet и Ecru могут закрыться из-за низкой выручки. Согласно данным издания, выручка Maag оказалась в семь-восемь раз ниже, чем у Zara. Кроме того, зарплаты сотрудников стали ниже, из-за чего работники массово увольняются из магазинов. РБК также отправляла запрос в компанию, отвечающую за маркетинг новых брендов, но ответа не последовало.

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Компания «Новая мода», которая развивала магазины Maag, Dub, Ecru и Vilet, вставшие на замену ушедшим из России брендам, в 2023 году понесла убытки в 5,4 миллиарда рублей. Причиной тому стали большие расходы компании. После того как в 2022 году магазины Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius ушли из РФ, «Новая мода» начала развивать их аналоги. Несмотря на выручку в 21 миллиард в 2023 году, компания также понесла весомые убытки. «По итогам 2023 года „Новая мода“ получила чистый убыток 5,4 миллиарда рублей против чистой прибыли 3,9 миллиарда рублей годом ранее», — передает РБК. Уточняется, что причиной тому стали большие расходы. Еще летом 2023 года Mash писал, что магазины Maag, Dub, Vilet и Ecru могут закрыться из-за низкой выручки. Согласно данным издания, выручка Maag оказалась в семь-восемь раз ниже, чем у Zara. Кроме того, зарплаты сотрудников стали ниже, из-за чего работники массово увольняются из магазинов. РБК также отправляла запрос в компанию, отвечающую за маркетинг новых брендов, но ответа не последовало.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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