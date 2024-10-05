InfoBRICS: Америка не переживет войну с Россией

Соединенные Штаты Америки не переживут войну с Россией, которую сейчас пытается развязать украинский лидер Владимир Зеленский. Мнением на этот счет поделился военный эксперт Драго Боснич.
«Так называемый „план победы“ Владимира Зеленского фактически заключается в намерении развязать конфликт между Североатлантическим альянсом и Россией. Однако вооруженное столкновение с РФ, располагающей ядерным оружием, означает конец для США», — сказал Боснич в интервью
Драго Боснич подчеркнул, что в США «не в восторге» от действий Зеленского. Такой способ президента Украины завершить конфликт, по словам эксперта, приведет «концу самой Америки».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.