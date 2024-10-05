InfoBRICS: Америка не переживет войну с Россией

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Соединенные Штаты Америки. США. Пермь, сша, вашингтон, америка, капитолий
В США не в восторге от «плана победы» Зеленского Фото:

Соединенные Штаты Америки не переживут войну с Россией, которую сейчас пытается развязать украинский лидер Владимир Зеленский. Мнением на этот счет поделился военный эксперт Драго Боснич.

«Так называемый „план победы“ Владимира Зеленского фактически заключается в намерении развязать конфликт между Североатлантическим альянсом и Россией. Однако вооруженное столкновение с РФ, располагающей ядерным оружием, означает конец для США», — сказал Боснич в интервью InfoBRICS.

Драго Боснич подчеркнул, что в США «не в восторге» от действий Зеленского. Такой способ президента Украины завершить конфликт, по словам эксперта, приведет «концу самой Америки».

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Соединенные Штаты Америки не переживут войну с Россией, которую сейчас пытается развязать украинский лидер Владимир Зеленский. Мнением на этот счет поделился военный эксперт Драго Боснич. «Так называемый „план победы“ Владимира Зеленского фактически заключается в намерении развязать конфликт между Североатлантическим альянсом и Россией. Однако вооруженное столкновение с РФ, располагающей ядерным оружием, означает конец для США», — сказал Боснич в интервью InfoBRICS. Драго Боснич подчеркнул, что в США «не в восторге» от действий Зеленского. Такой способ президента Украины завершить конфликт, по словам эксперта, приведет «концу самой Америки».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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