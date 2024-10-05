В мире США InfoBRICS: Америка не переживет войну с Россией 05 октября 2024 в 13:21 Размер текста - 17 + В США не в восторге от «плана победы» Зеленского Фото: Сергей Русанов Соединенные Штаты Америки не переживут войну с Россией, которую сейчас пытается развязать украинский лидер Владимир Зеленский. Мнением на этот счет поделился военный эксперт Драго Боснич. «Так называемый „план победы“ Владимира Зеленского фактически заключается в намерении развязать конфликт между Североатлантическим альянсом и Россией. Однако вооруженное столкновение с РФ, располагающей ядерным оружием, означает конец для США», — сказал Боснич в интервью InfoBRICS . Драго Боснич подчеркнул, что в США «не в восторге» от действий Зеленского. Такой способ президента Украины завершить конфликт, по словам эксперта, приведет «концу самой Америки». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Соединенные Штаты Америки не переживут войну с Россией, которую сейчас пытается развязать украинский лидер Владимир Зеленский. Мнением на этот счет поделился военный эксперт Драго Боснич. «Так называемый „план победы“ Владимира Зеленского фактически заключается в намерении развязать конфликт между Североатлантическим альянсом и Россией. Однако вооруженное столкновение с РФ, располагающей ядерным оружием, означает конец для США», — сказал Боснич в интервью InfoBRICS. Драго Боснич подчеркнул, что в США «не в восторге» от действий Зеленского. Такой способ президента Украины завершить конфликт, по словам эксперта, приведет «концу самой Америки». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям