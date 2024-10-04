04 октября 2024

На тюменской трассе ребенок на питбайке залетел под фуру. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ребенок с травмами доставлен в медучреждение
Ребенок с травмами доставлен в медучреждение Фото:

В селе Каменка Тюменской области днем 4 октября юный водитель питбайка столкнулся с грузовиков. По информации противопожарной службы региона, ребенок с травмами доставлен в больницу.

«ДТП произошло вчера днем, 4 октября, в 14:31 на улице Мира в селе Каменка Тюменского района. В результате столкновения автомобиля Volvo с питбайком травмы получил один человек — ребенок, который был передан бригаде скорой помощи», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Спасатели прибыли на место ДТП для оказания помощи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В ДТП пострадал только ребенок
В ДТП пострадал только ребенок
Фото:
Питбайк залетел под грузовик
Питбайк залетел под грузовик
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости Тюмени для вас в реальном времени — подпишитесь на telegram-канал «Темы Тюмени» и не упустите ничего важного!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Каменка Тюменской области днем 4 октября юный водитель питбайка столкнулся с грузовиков. По информации противопожарной службы региона, ребенок с травмами доставлен в больницу. «ДТП произошло вчера днем, 4 октября, в 14:31 на улице Мира в селе Каменка Тюменского района. В результате столкновения автомобиля Volvo с питбайком травмы получил один человек — ребенок, который был передан бригаде скорой помощи», — сообщается в telegram-канале ведомства. Спасатели прибыли на место ДТП для оказания помощи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...