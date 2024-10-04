Ребенок с травмами доставлен в медучреждение
В селе Каменка Тюменской области днем 4 октября юный водитель питбайка столкнулся с грузовиков. По информации противопожарной службы региона, ребенок с травмами доставлен в больницу.
«ДТП произошло вчера днем, 4 октября, в 14:31 на улице Мира в селе Каменка Тюменского района. В результате столкновения автомобиля Volvo с питбайком травмы получил один человек — ребенок, который был передан бригаде скорой помощи», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Спасатели прибыли на место ДТП для оказания помощи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В ДТП пострадал только ребенок
Питбайк залетел под грузовик
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