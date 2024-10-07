В Курганской области три человека погибли в ДТП с большегрузом

На трассе Курган — Тюмень в Белозерском округе Курганской области три человека погибли в ДТП с большегрузом. Водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. ДТП произошло 7 октября.
«На 54-м километре трассы Курган — Тюмень в границах Белозерского округа произошло ДТП. Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля Kia Rio по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом Volvo. В результате аварии водитель автомобиля, а также его пассажиры — женщина и 11-летняя девочка, от полученных травм скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Авария произошла 7 октября в 16:50. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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На трассе Курган — Тюмень в Белозерском округе Курганской области три человека погибли в ДТП с большегрузом. Водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. ДТП произошло 7 октября. «На 54-м километре трассы Курган — Тюмень в границах Белозерского округа произошло ДТП. Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля Kia Rio по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом Volvo. В результате аварии водитель автомобиля, а также его пассажиры — женщина и 11-летняя девочка, от полученных травм скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи», — сообщили в telegram-канале ведомства. Авария произошла 7 октября в 16:50. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.