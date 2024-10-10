10 октября 2024

Глава Сбербанка Греф встретился с тюменскими преподавателями при закрытых дверях

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего посещения техно-парка "Калибр". Москва, греф герман
Встреча с педагогами проходила в Школе перспективных исследований Фото:

Председатель ПАО «Сбербанк России» Герман Греф посетил Тюмень 10 октября. Как сообщают источники URA.RU, целью визита была встреча с преподавателями ШПИ (Школа перспективных исследований при ТюмГУ).

«Герман Греф приехал в Тюмень и почти сразу же поехал в ШПИ, где общался с преподавателями. Встреча проходила при закрытых дверях. О каких-либо договоренностях между Сбербанком и ТюмГУ пока неизвестно», — сообщили инсайдеры URA.RU.

Агентство направило запрос в пресс-службу университета. Ответ ожидается.

Закончился визит Германа Грефа прогулкой по тюменскому Арбату — пешеходной улице Дзержинского. Ранее URA.RU писало, что в планах главы Сбербанка была встреча с губернатором региона Александром Моором.

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Председатель ПАО «Сбербанк России» Герман Греф посетил Тюмень 10 октября. Как сообщают источники URA.RU, целью визита была встреча с преподавателями ШПИ (Школа перспективных исследований при ТюмГУ). «Герман Греф приехал в Тюмень и почти сразу же поехал в ШПИ, где общался с преподавателями. Встреча проходила при закрытых дверях. О каких-либо договоренностях между Сбербанком и ТюмГУ пока неизвестно», — сообщили инсайдеры URA.RU. Агентство направило запрос в пресс-службу университета. Ответ ожидается. Закончился визит Германа Грефа прогулкой по тюменскому Арбату — пешеходной улице Дзержинского. Ранее URA.RU писало, что в планах главы Сбербанка была встреча с губернатором региона Александром Моором.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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