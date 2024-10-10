Глава Сбербанка Греф встретился с тюменскими преподавателями при закрытых дверях

Председатель ПАО «Сбербанк России» Герман Греф посетил Тюмень 10 октября. Как сообщают источники URA.RU, целью визита была встреча с преподавателями ШПИ (Школа перспективных исследований при ТюмГУ).
«Герман Греф приехал в Тюмень и почти сразу же поехал в ШПИ, где общался с преподавателями. Встреча проходила при закрытых дверях. О каких-либо договоренностях между Сбербанком и ТюмГУ пока неизвестно», — сообщили инсайдеры URA.RU.
Агентство направило запрос в пресс-службу университета. Ответ ожидается.
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Председатель ПАО «Сбербанк России» Герман Греф посетил Тюмень 10 октября. Как сообщают источники URA.RU, целью визита была встреча с преподавателями ШПИ (Школа перспективных исследований при ТюмГУ). «Герман Греф приехал в Тюмень и почти сразу же поехал в ШПИ, где общался с преподавателями. Встреча проходила при закрытых дверях. О каких-либо договоренностях между Сбербанком и ТюмГУ пока неизвестно», — сообщили инсайдеры URA.RU. Агентство направило запрос в пресс-службу университета. Ответ ожидается. Закончился визит Германа Грефа прогулкой по тюменскому Арбату — пешеходной улице Дзержинского. Ранее URA.RU писало, что в планах главы Сбербанка была встреча с губернатором региона Александром Моором.