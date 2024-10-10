Политика Глава Сбербанка Греф встретился с тюменскими преподавателями при закрытых дверях 11 октября 2024 в 12:39 Размер текста - 17 + Встреча с педагогами проходила в Школе перспективных исследований Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель ПАО «Сбербанк России» Герман Греф посетил Тюмень 10 октября. Как сообщают источники URA.RU, целью визита была встреча с преподавателями ШПИ (Школа перспективных исследований при ТюмГУ). «Герман Греф приехал в Тюмень и почти сразу же поехал в ШПИ, где общался с преподавателями. Встреча проходила при закрытых дверях. О каких-либо договоренностях между Сбербанком и ТюмГУ пока неизвестно», — сообщили инсайдеры URA.RU. Агентство направило запрос в пресс-службу университета. Ответ ожидается. Закончился визит Германа Грефа прогулкой по тюменскому Арбату — пешеходной улице Дзержинского. Ранее URA.RU писало, что в планах главы Сбербанка была встреча с губернатором региона Александром Моором. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Председатель ПАО «Сбербанк России» Герман Греф посетил Тюмень 10 октября. Как сообщают источники URA.RU, целью визита была встреча с преподавателями ШПИ (Школа перспективных исследований при ТюмГУ). «Герман Греф приехал в Тюмень и почти сразу же поехал в ШПИ, где общался с преподавателями. Встреча проходила при закрытых дверях. О каких-либо договоренностях между Сбербанком и ТюмГУ пока неизвестно», — сообщили инсайдеры URA.RU. Агентство направило запрос в пресс-службу университета. Ответ ожидается. Закончился визит Германа Грефа прогулкой по тюменскому Арбату — пешеходной улице Дзержинского. Ранее URA.RU писало, что в планах главы Сбербанка была встреча с губернатором региона Александром Моором. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям