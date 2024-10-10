10 октября 2024

В ЯНАО водитель улетел с дороги. Фото

По дороге на Вынгапур произошло ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии никто не пострадал
В аварии никто не пострадал Фото:

По дороге на Вынгапур (ЯНАО) водитель машины Renault Duster не справился с управлением и улетел в кювет. Автомобиль перевернулся. Пострадавших нет, сообщает Госавтоинспекция Ямала.

«По дороге на Вынгапур перевернулась легковушка. ДТП произошло сегодня, в пяти километрах от города. Водитель Renault Duster не справился с управлением, улетел с дороги и перевернулся. Пострадавших нет», — сообщает источник в Telegram.

Машина улетела в кювет
Машина улетела в кювет
Фото:

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По дороге на Вынгапур (ЯНАО) водитель машины Renault Duster не справился с управлением и улетел в кювет. Автомобиль перевернулся. Пострадавших нет, сообщает Госавтоинспекция Ямала. «По дороге на Вынгапур перевернулась легковушка. ДТП произошло сегодня, в пяти километрах от города. Водитель Renault Duster не справился с управлением, улетел с дороги и перевернулся. Пострадавших нет», — сообщает источник в Telegram.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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