В аварии никто не пострадал
По дороге на Вынгапур (ЯНАО) водитель машины Renault Duster не справился с управлением и улетел в кювет. Автомобиль перевернулся. Пострадавших нет, сообщает Госавтоинспекция Ямала.
«По дороге на Вынгапур перевернулась легковушка. ДТП произошло сегодня, в пяти километрах от города. Водитель Renault Duster не справился с управлением, улетел с дороги и перевернулся. Пострадавших нет», — сообщает источник в Telegram.
Машина улетела в кювет
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