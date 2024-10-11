Колготки в желудке и скорая для хозяев: изнанка работы тюменских ветеринаров

Тюменским ветеринарам подбрасывают слепых котят и изможденных животных

12 октября 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Многие считают, что ветврачи только ставят прививки и стерилизуют животных, но это не так Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Отрезать палец игуане и достать колготки из желудка собаки — эта лишь малая часть того, с чем ежедневно приходится сталкиваться тюменским ветеринарам. В то время как многие уверены, что они лечат кошек и собак, на стол к ним попадают и экзотические животные. О том, как вызывают скорую хозяевам и почему можно перепутать соски животного с клещом — в откровенном рассказе тюменского ветеринара Дарьи Суховой. Метровые игуаны и маленькие львы На приеме у тюменских врачей встречаются и экзотический животные, в том числе и львы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Принято считать, что на стол к ветеринарам в основном попадают домашние питомцы — собаки и кошки. Но, как уверяет врач Дарья Сухова, иногда на приеме встречаются и необычные животные. «Однажды к нам в клинику привели на осмотр игуану, которая повредила палец. Она была гигантская, больше метра точно и занимала весь смотровой стол. Палец ей в итоге все-таки пришлось ампутировать. Еще запомнился случай, когда в 2008 году нам принесли маленького львенка. Он содержался в вольере в загородном доме, и его привели на профилактический осмотр убедиться, что он здоров. Позже, когда он подрос, его передали в крымский зоопарк», — рассказывает врач. Она добавляет, что оба питомца содержались у частных владельцев. Из зоопарков и цирков экзотические животные в обычные клиники не поступают, поскольку в таких заведениях есть штатный ветврач. Сосок или клещ? Если экзотические звери — редкие гости на приеме у тюменских врачей, то домашние животные с необычными болезнями поступают ежедневно. Многие слышали истории о кошках, которые глотают мишуру на Новый год или перегреваются на батареях, но, как рассказывает Дарья Сухова, бывают случаи и более курьезные. «На прием привели лабрадора, который так скучал по хозяйке, что от тоски съел ее капроновые колготки и носки. Их пришлось доставать из желудка хирургическим путем», — вспоминает врач. Ветеринар упоминает и еще один случай, когда хозяева с помощью пинцета и нитки пытались самостоятельно вытащить у собаки клеща. В итоге, после обращения к специалистам, оказалось, что вредитель был спутан с соском. Дарья Сухова рассказывает, что нередко смущающим фактором для хозяев являются пищевые привычки и лишний вес животного. «Часто бывает, что испуганные хозяева прибегают в клинику с жалобами на рвоту и плохое самочувствие питомца. В процессе выясняется, что его просто перекормили. Часто люди могут принять беременность за лишний вес или наоборот», — делится врач. Жестокие хозяева и покалеченные животные Владельцы иногда специально доводят животных до изнеможения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU К сожалению, в работе любого врача случаются тяжелые ситуации. Среди них — жестокое обращение и искалеченные животные. «Бывали питомцы, которые попадали на прием в очень изможденном состоянии. И, к сожалению, это животные, принадлежащие владельцам, в крайней степени истощения, бывает и в крайней степени обезвоживания. Так случается, когда хозяин какое-то время просто не обращал внимание на то, что его животное очень сильно заболело и надеялся, что все пройдет само. К несчастью, не всегда получается спасти таких пациентов», — рассказала Сухова. Случалось, что тюменцы просто отказывались лечить своих питомцев. Здесь, по словам ветеринара, не идет речь о финансовых затратах, скорее о лени и безалаберности людей. Некоторые просто не хотят возлагать на себя ответственность и ухаживать за животным, пытаясь переложить это бремя на врача. Таким владельцам приходиться напоминать о законе о защите животных, под который как раз и подпадает отказ в медицинской помощи и жестокое обращение. Врач добавляет, что в ее практике случались действительно страшные истории, когда к ней на прием попадали измученные, искалеченные животные. «Это откровенная жестокость, это страшно, об этом тяжело вспоминать», — эмоционально заключает тюменка. «Подарки» под дверью и головная боль врачей Среди еще одних кошмаров ветеринаров — подброшенные животные. Их оставляют прямо на пороге клиники в качестве «подарка» — сомнительного. «Это вообще головная боль многих клиник. Приходишь утром на работу, а там коробка с котятами. Подкидывали и кошку с выводком и только что родившихся малышей, которые еще глаза не открыли», — вспоминает Дарья Сухова. Есть такие владельцы, которые исчезают после того, как узнают сумму за лечение. Они либо вовсе отказываются обследовать животное, либо соглашаются на вмешательство, а потом не забирают питомца обратно. Еще, вспоминает Дарья, больное животное могут просто подкинуть в клинику. Все псы попадают в рай Некоторые хозяева тяжело приносят боль утраты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вопрос об эвтаназии животных остается самым тяжелым не только для любящих хозяев, но и для самих врачей. Многие владельцы до последнего оттягивают момент прощания, тем самым продлевая страдания питомца. «Животные усыпляются по строгим медицинским показаниям и только в случаях, когда уже ничем нельзя помочь. Это всегда тяжело, люди плачут. Бывало мы скорую вызывали, настолько становилось плохо. Врачи всегда стараются поддержать своих клиентов и оказать психологическую помощь, потому что понимают и разделяют их боль утраты», — рассказала Дарья Сухова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отрезать палец игуане и достать колготки из желудка собаки — эта лишь малая часть того, с чем ежедневно приходится сталкиваться тюменским ветеринарам. В то время как многие уверены, что они лечат кошек и собак, на стол к ним попадают и экзотические животные. О том, как вызывают скорую хозяевам и почему можно перепутать соски животного с клещом — в откровенном рассказе тюменского ветеринара Дарьи Суховой. Метровые игуаны и маленькие львы Принято считать, что на стол к ветеринарам в основном попадают домашние питомцы — собаки и кошки. Но, как уверяет врач Дарья Сухова, иногда на приеме встречаются и необычные животные. «Однажды к нам в клинику привели на осмотр игуану, которая повредила палец. Она была гигантская, больше метра точно и занимала весь смотровой стол. Палец ей в итоге все-таки пришлось ампутировать. Еще запомнился случай, когда в 2008 году нам принесли маленького львенка. Он содержался в вольере в загородном доме, и его привели на профилактический осмотр убедиться, что он здоров. Позже, когда он подрос, его передали в крымский зоопарк», — рассказывает врач. Она добавляет, что оба питомца содержались у частных владельцев. Из зоопарков и цирков экзотические животные в обычные клиники не поступают, поскольку в таких заведениях есть штатный ветврач. Сосок или клещ? Если экзотические звери — редкие гости на приеме у тюменских врачей, то домашние животные с необычными болезнями поступают ежедневно. Многие слышали истории о кошках, которые глотают мишуру на Новый год или перегреваются на батареях, но, как рассказывает Дарья Сухова, бывают случаи и более курьезные. «На прием привели лабрадора, который так скучал по хозяйке, что от тоски съел ее капроновые колготки и носки. Их пришлось доставать из желудка хирургическим путем», — вспоминает врач. Дарья Сухова рассказывает, что нередко смущающим фактором для хозяев являются пищевые привычки и лишний вес животного. «Часто бывает, что испуганные хозяева прибегают в клинику с жалобами на рвоту и плохое самочувствие питомца. В процессе выясняется, что его просто перекормили. Часто люди могут принять беременность за лишний вес или наоборот», — делится врач. Жестокие хозяева и покалеченные животные К сожалению, в работе любого врача случаются тяжелые ситуации. Среди них — жестокое обращение и искалеченные животные. «Бывали питомцы, которые попадали на прием в очень изможденном состоянии. И, к сожалению, это животные, принадлежащие владельцам, в крайней степени истощения, бывает и в крайней степени обезвоживания. Так случается, когда хозяин какое-то время просто не обращал внимание на то, что его животное очень сильно заболело и надеялся, что все пройдет само. К несчастью, не всегда получается спасти таких пациентов», — рассказала Сухова. Случалось, что тюменцы просто отказывались лечить своих питомцев. Здесь, по словам ветеринара, не идет речь о финансовых затратах, скорее о лени и безалаберности людей. Некоторые просто не хотят возлагать на себя ответственность и ухаживать за животным, пытаясь переложить это бремя на врача. Таким владельцам приходиться напоминать о законе о защите животных, под который как раз и подпадает отказ в медицинской помощи и жестокое обращение. Врач добавляет, что в ее практике случались действительно страшные истории, когда к ней на прием попадали измученные, искалеченные животные. «Это откровенная жестокость, это страшно, об этом тяжело вспоминать», — эмоционально заключает тюменка. «Подарки» под дверью и головная боль врачей Среди еще одних кошмаров ветеринаров — подброшенные животные. Их оставляют прямо на пороге клиники в качестве «подарка» — сомнительного. «Это вообще головная боль многих клиник. Приходишь утром на работу, а там коробка с котятами. Подкидывали и кошку с выводком и только что родившихся малышей, которые еще глаза не открыли», — вспоминает Дарья Сухова. Все псы попадают в рай Вопрос об эвтаназии животных остается самым тяжелым не только для любящих хозяев, но и для самих врачей. Многие владельцы до последнего оттягивают момент прощания, тем самым продлевая страдания питомца. «Животные усыпляются по строгим медицинским показаниям и только в случаях, когда уже ничем нельзя помочь. Это всегда тяжело, люди плачут. Бывало мы скорую вызывали, настолько становилось плохо. Врачи всегда стараются поддержать своих клиентов и оказать психологическую помощь, потому что понимают и разделяют их боль утраты», — рассказала Дарья Сухова.