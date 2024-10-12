Казаки ЯНАО провели трехдневные военные сборы

В Надыме (ЯНАО) прошли трехдневные военные сборы Обско-Полярного казачьего общества. Казаков обучали огневой, физической и тактической подготовкам, сообщает администрация Надыма.
«На протяжении трех дней в Надыме проходили сборы личного состава Обско-Полярного отдельского казачьего общества. Опытные инструкторы обучали участников огневой, физической и тактической подготовкам», — рассказали в telegram-канале администрации.
Кроме прочего несколько занятий ямальские казаки провели, обучаясь управлению БПЛА и тактической медицине. Полученные знания они закрепили на практике во время военно-полевого мероприятия «Штурм».
Также сообщается, что на открытии сборов участник СВО из казачьего общества Олег Таргон получил награду. Ему вручили крест «За заслуги перед казачеством России» 4 степени.
Ранее URA.RU cообщало, что Верховный атаман Олег Кузьмин наградил активиста из ЯНАО медалью. Алексей Шевцов получил медаль за участие в специальной военной операции от казаков
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