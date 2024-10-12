12 октября 2024
11 октября 2024

Казаки ЯНАО провели трехдневные военные сборы

© Служба новостей «URA.RU»
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Военные сборы казаки провели в Надыме
Военные сборы казаки провели в Надыме Фото:

В Надыме (ЯНАО) прошли трехдневные военные сборы Обско-Полярного казачьего общества. Казаков обучали огневой, физической и тактической подготовкам, сообщает администрация Надыма. 

«На протяжении трех дней в Надыме проходили сборы личного состава Обско-Полярного отдельского казачьего общества. Опытные инструкторы обучали участников огневой, физической и тактической подготовкам», — рассказали в telegram-канале администрации.

Кроме прочего несколько занятий ямальские казаки провели, обучаясь управлению БПЛА и тактической медицине. Полученные знания они закрепили на практике во время военно-полевого мероприятия «Штурм». 

Также сообщается, что на открытии сборов участник СВО из казачьего общества Олег Таргон получил награду. Ему вручили крест «За заслуги перед казачеством России» 4 степени.

Ранее URA.RU cообщало, что Верховный атаман Олег Кузьмин наградил активиста из ЯНАО медалью. Алексей Шевцов получил медаль за участие в специальной военной операции от казаков

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В Надыме (ЯНАО) прошли трехдневные военные сборы Обско-Полярного казачьего общества. Казаков обучали огневой, физической и тактической подготовкам, сообщает администрация Надыма.  «На протяжении трех дней в Надыме проходили сборы личного состава Обско-Полярного отдельского казачьего общества. Опытные инструкторы обучали участников огневой, физической и тактической подготовкам», — рассказали в telegram-канале администрации. Кроме прочего несколько занятий ямальские казаки провели, обучаясь управлению БПЛА и тактической медицине. Полученные знания они закрепили на практике во время военно-полевого мероприятия «Штурм».  Также сообщается, что на открытии сборов участник СВО из казачьего общества Олег Таргон получил награду. Ему вручили крест «За заслуги перед казачеством России» 4 степени. Ранее URA.RU cообщало, что Верховный атаман Олег Кузьмин наградил активиста из ЯНАО медалью. Алексей Шевцов получил медаль за участие в специальной военной операции от казаков
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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