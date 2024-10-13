13 октября 2024
12 октября 2024

У жителя Киргизии в ЯНАО конфисковали дорогую технику

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд конфисковал у иностранца телефон и автомобиль
Суд конфисковал у иностранца телефон и автомобиль Фото:

В Надыме суд конфисковал у жителя Кыргызской Республики дорогой мобильный телефон и автомобиль в счет государства за то, что тот распространял в городе наркотики. Мужчину также приговорили к шести годам колонии строго режима, об этом URA.RU стало известно из сообщения окружной прокуратуры.

«Надымская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении уроженца Кыргызской Республики. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, конфисковав его дорогостоящий мобильный телефон, а также автомобиль, который использовался для транспортировки наркотических средств, обратив их в доход государства», — написали в telegram-канале прокуратуры ЯНАО.

Следствие установило, что в марте 2024 году мужчина с помощью Интернета осуществлял сбыт наркотиков в крупном размере. Однако мужчине до конца довести план по сбыту веществ не удалось. Приговор, оглашенный судом, вскоре вступит в законную силу.

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В Надыме суд конфисковал у жителя Кыргызской Республики дорогой мобильный телефон и автомобиль в счет государства за то, что тот распространял в городе наркотики. Мужчину также приговорили к шести годам колонии строго режима, об этом URA.RU стало известно из сообщения окружной прокуратуры. «Надымская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении уроженца Кыргызской Республики. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, конфисковав его дорогостоящий мобильный телефон, а также автомобиль, который использовался для транспортировки наркотических средств, обратив их в доход государства», — написали в telegram-канале прокуратуры ЯНАО. Следствие установило, что в марте 2024 году мужчина с помощью Интернета осуществлял сбыт наркотиков в крупном размере. Однако мужчине до конца довести план по сбыту веществ не удалось. Приговор, оглашенный судом, вскоре вступит в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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