У жителя Киргизии в ЯНАО конфисковали дорогую технику

В Надыме суд конфисковал у жителя Кыргызской Республики дорогой мобильный телефон и автомобиль в счет государства за то, что тот распространял в городе наркотики. Мужчину также приговорили к шести годам колонии строго режима, об этом URA.RU стало известно из сообщения окружной прокуратуры.
«Надымская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении уроженца Кыргызской Республики. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, конфисковав его дорогостоящий мобильный телефон, а также автомобиль, который использовался для транспортировки наркотических средств, обратив их в доход государства», — написали в telegram-канале прокуратуры ЯНАО.
Следствие установило, что в марте 2024 году мужчина с помощью Интернета осуществлял сбыт наркотиков в крупном размере. Однако мужчине до конца довести план по сбыту веществ не удалось. Приговор, оглашенный судом, вскоре вступит в законную силу.
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