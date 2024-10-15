15 октября 2024

Wildberries убрал платную услугу при доставке товаров в ЯНАО. Скрин

Wildberries вернул возможность бесплатного отказа от товаров в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Доставка товаров в ЯНАО все еще остается платной
Доставка товаров в ЯНАО все еще остается платной Фото:

На маркет-плейсе Wildberries вернули возможность бесплатного возврата товара для клиентов из ЯНАО. Однако доставка по-прежнему остается платной, отмечают северяне.

«На „Вайлдберис“ уже теперь бесплатный возраст наконец-то. Но доставка еще платная», — пишет участник сообщества «Ноябрьск онлайн» в Тelegram.

Возврат товара теперь бесплатный
Возврат товара теперь бесплатный
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На маркет-плейсе Wildberries вернули возможность бесплатного возврата товара для клиентов из ЯНАО. Однако доставка по-прежнему остается платной, отмечают северяне. «На „Вайлдберис“ уже теперь бесплатный возраст наконец-то. Но доставка еще платная», — пишет участник сообщества «Ноябрьск онлайн» в Тelegram.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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