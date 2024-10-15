Доставка товаров в ЯНАО все еще остается платной
На маркет-плейсе Wildberries вернули возможность бесплатного возврата товара для клиентов из ЯНАО. Однако доставка по-прежнему остается платной, отмечают северяне.
«На „Вайлдберис“ уже теперь бесплатный возраст наконец-то. Но доставка еще платная», — пишет участник сообщества «Ноябрьск онлайн» в Тelegram.
Возврат товара теперь бесплатный
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