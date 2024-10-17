17 октября 2024

Роспотребнадзор ЯНАО дал советы по выбору качественной стеклоомывающей жидкости

Роспотребнадзор ЯНАО: при покупке стеклоомывающей жидкости нужно изучить состав
© Служба новостей «URA.RU»
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В составе жидкостей не должно быть метанола
В составе жидкостей не должно быть метанола Фото:

При покупке стеклоомывающей жидкости необходимо внимательно прочитать состав на этикетке, так как недобросовестные производители используют опасный метиловый спирт. Об этом предупредили в Управлении Роспотребнадзора ЯНАО.

«При покупке стеклоомывающей жидкости следует обратить внимание на информацию на потребительской таре, вынесенную на этикетку. Недобросовестные производители, удешевляя стоимость „омываек“, используют и метиловый спирт (метанол) в различных концентрациях», — сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что метиловый спирт обладает слабым запахом, не отличимым от этилового спирта, хорошо очищает стекла, но может вызвать острые отравления со смертельным исходом. Продажа подобных жидкостей для стекол запрещена. В ведомстве рекомендуют приобретать «омывайку» только в установленных местах торговли.

С наступлением зимы специалисты также рекомендуют своевременно менять зимнюю резину. В сезон услуги шиномонтажа на Ямале дорожают в среднем на 15%.

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При покупке стеклоомывающей жидкости необходимо внимательно прочитать состав на этикетке, так как недобросовестные производители используют опасный метиловый спирт. Об этом предупредили в Управлении Роспотребнадзора ЯНАО. «При покупке стеклоомывающей жидкости следует обратить внимание на информацию на потребительской таре, вынесенную на этикетку. Недобросовестные производители, удешевляя стоимость „омываек“, используют и метиловый спирт (метанол) в различных концентрациях», — сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что метиловый спирт обладает слабым запахом, не отличимым от этилового спирта, хорошо очищает стекла, но может вызвать острые отравления со смертельным исходом. Продажа подобных жидкостей для стекол запрещена. В ведомстве рекомендуют приобретать «омывайку» только в установленных местах торговли. С наступлением зимы специалисты также рекомендуют своевременно менять зимнюю резину. В сезон услуги шиномонтажа на Ямале дорожают в среднем на 15%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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