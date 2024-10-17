Роспотребнадзор ЯНАО дал советы по выбору качественной стеклоомывающей жидкости

При покупке стеклоомывающей жидкости необходимо внимательно прочитать состав на этикетке, так как недобросовестные производители используют опасный метиловый спирт. Об этом предупредили в Управлении Роспотребнадзора ЯНАО.
«При покупке стеклоомывающей жидкости следует обратить внимание на информацию на потребительской таре, вынесенную на этикетку. Недобросовестные производители, удешевляя стоимость „омываек“, используют и метиловый спирт (метанол) в различных концентрациях», — сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что метиловый спирт обладает слабым запахом, не отличимым от этилового спирта, хорошо очищает стекла, но может вызвать острые отравления со смертельным исходом. Продажа подобных жидкостей для стекол запрещена. В ведомстве рекомендуют приобретать «омывайку» только в установленных местах торговли.
С наступлением зимы специалисты также рекомендуют своевременно менять зимнюю резину. В сезон услуги шиномонтажа на Ямале дорожают в среднем на 15%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Округ белых ночей» и будьте в теме!