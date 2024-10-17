В Тюменской области сотрудник ДПС спас тонущего рыбака

В Сладковском районе (Тюменская область) инспектор ДПС вместе с односельчанами спас тонущего рыбака. Об этом сообщили в УМВД по Тюменской области.
«Полицейский нес службу в Сладковском районе, когда ему позвонил его знакомый и сообщил, что с озера Пресного доносятся крики о помощи. Инспектор ДПС без промедления выехал на место происшествия, где заметил мужчину, который не мог самостоятельно выбраться из воды», — сообщили в УМВД.
Инспектор взял лодку, стоявшую на берегу, и подплыл к тонущему рыбаку. На подмогу ему бросились двое местных жителей.
Пострадавший пробыл в ледяной воде около получаса. Из-за обморожения мужчина практически не мог передвигаться самостоятельно. Как рассказал рыбак, он случайно упал за борт, а его лодка практически сразу перевернулась и затонула.
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