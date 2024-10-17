17 октября 2024

В Тюменской области сотрудник ДПС спас тонущего рыбака

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбак случайно выпал из лодки
Рыбак случайно выпал из лодки Фото:

В Сладковском районе (Тюменская область) инспектор ДПС вместе с односельчанами спас тонущего рыбака. Об этом сообщили в УМВД по Тюменской области.

«Полицейский нес службу в Сладковском районе, когда ему позвонил его знакомый и сообщил, что с озера Пресного доносятся крики о помощи. Инспектор ДПС без промедления выехал на место происшествия, где заметил мужчину, который не мог самостоятельно выбраться из воды», — сообщили в УМВД.

Инспектор взял лодку, стоявшую на берегу, и подплыл к тонущему рыбаку. На подмогу ему бросились двое местных жителей.

Пострадавший пробыл в ледяной воде около получаса. Из-за обморожения мужчина практически не мог передвигаться самостоятельно. Как рассказал рыбак, он случайно упал за борт, а его лодка практически сразу перевернулась и затонула.

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В Сладковском районе (Тюменская область) инспектор ДПС вместе с односельчанами спас тонущего рыбака. Об этом сообщили в УМВД по Тюменской области. «Полицейский нес службу в Сладковском районе, когда ему позвонил его знакомый и сообщил, что с озера Пресного доносятся крики о помощи. Инспектор ДПС без промедления выехал на место происшествия, где заметил мужчину, который не мог самостоятельно выбраться из воды», — сообщили в УМВД. Инспектор взял лодку, стоявшую на берегу, и подплыл к тонущему рыбаку. На подмогу ему бросились двое местных жителей. Пострадавший пробыл в ледяной воде около получаса. Из-за обморожения мужчина практически не мог передвигаться самостоятельно. Как рассказал рыбак, он случайно упал за борт, а его лодка практически сразу перевернулась и затонула.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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