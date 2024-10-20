20 октября 2024

Стало известно, когда в Тюмени откроется доставка «Яндекс Лавка»

В Тюмени начнет работать доставка еды «Яндекс Лавка»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие доставки запланировано на конец октября
Открытие доставки запланировано на конец октября Фото:

В Тюмени 29 октября начнет работать доставка еды «Яндекс Лавка». Об этом URA.RU сообщили на горячей линии сервиса.

«В Тюмени мы откроемся в конце октября», — кратко рассказали агентству сотрудники сервиса. Как указано на сайте компании, в областной столице сейчас ищут на работу курьеров, кладовщиков и поваров.

Также в городе появились баннеры с логотипом сервиса. «Скоро в Тюмени откроется что-то новое», — указано на них.

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В Тюмени 29 октября начнет работать доставка еды «Яндекс Лавка». Об этом URA.RU сообщили на горячей линии сервиса. «В Тюмени мы откроемся в конце октября», — кратко рассказали агентству сотрудники сервиса. Как указано на сайте компании, в областной столице сейчас ищут на работу курьеров, кладовщиков и поваров. Также в городе появились баннеры с логотипом сервиса. «Скоро в Тюмени откроется что-то новое», — указано на них.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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