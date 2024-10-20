Стало известно, когда в Тюмени откроется доставка «Яндекс Лавка»

Открытие доставки запланировано на конец октября
В Тюмени 29 октября начнет работать доставка еды «Яндекс Лавка». Об этом URA.RU сообщили на горячей линии сервиса.
«В Тюмени мы откроемся в конце октября», — кратко рассказали агентству сотрудники сервиса. Как указано на сайте компании, в областной столице сейчас ищут на работу курьеров, кладовщиков и поваров.
Также в городе появились баннеры с логотипом сервиса. «Скоро в Тюмени откроется что-то новое», — указано на них.
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