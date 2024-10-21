21 октября 2024

В Курганской области вновь ожидаются перебои в работе телевидения

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы с трудом смогут посмотреть телевизор
Курганцы с трудом смогут посмотреть телевизор Фото:

Жители Курганской области столкнутся с перепадами в работе телевизоров и радио из-за плановых и внеплановых работ на электросетях и проведения профилактических мероприятий. Об этом сообщается на сайте цифрового эфирного телевидения.

«В различных населенных пунктах области, включая Макушино, Мокроусово, Рыбное, Сарт-Абдрашево и Шатрово, ожидаются временные перебои вещания. Они будут наблюдаться в связи с работами электросетевой компании», — указано на сайте. 

Кроме того, в некоторых районах, таких как Макушино и Сарт-Абдрашево, проводятся плановые профилактические работы, которые также могут привести к временным перебоям. Перепады ожидаются в следующих муниципалитетах:

22 октября

  • Верхняя Теча: РТРС — 1 РТРС -2 08:00 — 13:00;
  • Мокроусово: РТРС — 1 РТРС -2 10:00 — 15:00;

23 октября

  • Макушино: РТРС-1, РТРС-2, Радио России 08:00 — 14:00;
  • Рыбное: РТРС-1; РТРС-2 08:00 — 15:00;

24 октября

  • Сарт-Абдрашево: РТРС-1, РТРС-2 08:00 — 14:00;
  • Шатрово: РТРС-1, РТРС-2, Радио России 08:00 — 15:00;

25 октября

  • Рыбное: РТРС-1; РТРС-2 08:00 — 15:00.

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Жители Курганской области столкнутся с перепадами в работе телевизоров и радио из-за плановых и внеплановых работ на электросетях и проведения профилактических мероприятий. Об этом сообщается на сайте цифрового эфирного телевидения. «В различных населенных пунктах области, включая Макушино, Мокроусово, Рыбное, Сарт-Абдрашево и Шатрово, ожидаются временные перебои вещания. Они будут наблюдаться в связи с работами электросетевой компании», — указано на сайте.  Кроме того, в некоторых районах, таких как Макушино и Сарт-Абдрашево, проводятся плановые профилактические работы, которые также могут привести к временным перебоям. Перепады ожидаются в следующих муниципалитетах: 22 октября 23 октября 24 октября 25 октября
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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