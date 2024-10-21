В Курганской области вновь ожидаются перебои в работе телевидения

Жители Курганской области столкнутся с перепадами в работе телевизоров и радио из-за плановых и внеплановых работ на электросетях и проведения профилактических мероприятий. Об этом сообщается на сайте цифрового эфирного телевидения.
«В различных населенных пунктах области, включая Макушино, Мокроусово, Рыбное, Сарт-Абдрашево и Шатрово, ожидаются временные перебои вещания. Они будут наблюдаться в связи с работами электросетевой компании», — указано на сайте.
Кроме того, в некоторых районах, таких как Макушино и Сарт-Абдрашево, проводятся плановые профилактические работы, которые также могут привести к временным перебоям. Перепады ожидаются в следующих муниципалитетах:
22 октября
- Верхняя Теча: РТРС — 1 РТРС -2 08:00 — 13:00;
- Мокроусово: РТРС — 1 РТРС -2 10:00 — 15:00;
23 октября
- Макушино: РТРС-1, РТРС-2, Радио России 08:00 — 14:00;
- Рыбное: РТРС-1; РТРС-2 08:00 — 15:00;
24 октября
- Сарт-Абдрашево: РТРС-1, РТРС-2 08:00 — 14:00;
- Шатрово: РТРС-1, РТРС-2, Радио России 08:00 — 15:00;
25 октября
- Рыбное: РТРС-1; РТРС-2 08:00 — 15:00.
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