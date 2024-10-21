Поезд Деда Мороза не заедет на Ямал

Ожидающих главный новогодний символ на Ямале ждет разочарование: Деда Мороза не будет
Поезд Деда Мороза не заедет ни в один город Ямала. Об этом сообщается в маршрутном листе, размещенном на официальном сайте новогоднего состава.
«Поезд отправится из Великого Устюга 19 ноября и первым посетит Тайшет. Последней точкой маршрута перед возвращением на станцию отправления станет Котлас, сюда состав прибудет 11 января», — поясняется на сайте. В самом маршрутном листе не указаны города округа.
В прошлом году Дед Мороз заезжал в Ноябрьск и Лабытнанги (ЯНАО). После стоянки на Ямале состав выехал в Воркуту.
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