21 октября 2024

Поезд Деда Мороза не заедет на Ямал

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Ожидающих главный новогодний символ на Ямале ждет разочарование: Деда Мороза не будет
Ожидающих главный новогодний символ на Ямале ждет разочарование: Деда Мороза не будет Фото:

Поезд Деда Мороза не заедет ни в один город Ямала. Об этом сообщается в маршрутном листе, размещенном на официальном сайте новогоднего состава.

«Поезд отправится из Великого Устюга 19 ноября и первым посетит Тайшет. Последней точкой маршрута перед возвращением на станцию отправления станет Котлас, сюда состав прибудет 11 января», — поясняется на сайте. В самом маршрутном листе не указаны города округа.

В прошлом году Дед Мороз заезжал в Ноябрьск и Лабытнанги (ЯНАО). После стоянки на Ямале состав выехал в Воркуту. 

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Поезд Деда Мороза не заедет ни в один город Ямала. Об этом сообщается в маршрутном листе, размещенном на официальном сайте новогоднего состава. «Поезд отправится из Великого Устюга 19 ноября и первым посетит Тайшет. Последней точкой маршрута перед возвращением на станцию отправления станет Котлас, сюда состав прибудет 11 января», — поясняется на сайте. В самом маршрутном листе не указаны города округа. В прошлом году Дед Мороз заезжал в Ноябрьск и Лабытнанги (ЯНАО). После стоянки на Ямале состав выехал в Воркуту. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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