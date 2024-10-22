В тюменском муниципалитете состоялось важное политическое назначение

Решение о назначении приняли депутаты Упоровского МО
В Упоровском районе (Тюменская область) избран новый глава муниципалитета ,им стал Анатолий Игловиков. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона.
«Главой Упоровского муниципального района избран Анатолий Игловиков. Решение принято на заседании Думы Упоровского муниципального района сегодня, 23 октября», — указано в сообщении.
Предыдущий глава района Леонид Сауков досрочно сложил полномочия 26 сентября. Анатолий Игловиков занимал пост врио главы муниципалитета.
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