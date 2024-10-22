22 октября 2024

В тюменском муниципалитете состоялось важное политическое назначение

В Тюменской области главой Упоровского района назначен Анатолий Игловиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Решение о назначении приняли депутаты Упоровского МО
Решение о назначении приняли депутаты Упоровского МО Фото:

В Упоровском районе (Тюменская область) избран новый глава муниципалитета ,им стал Анатолий Игловиков. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона. 

«Главой Упоровского муниципального района избран Анатолий Игловиков. Решение принято на заседании Думы Упоровского муниципального района сегодня, 23 октября», — указано в сообщении. 

Предыдущий глава района Леонид Сауков досрочно сложил полномочия 26 сентября. Анатолий Игловиков занимал пост врио главы муниципалитета. 

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В Упоровском районе (Тюменская область) избран новый глава муниципалитета ,им стал Анатолий Игловиков. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона.  «Главой Упоровского муниципального района избран Анатолий Игловиков. Решение принято на заседании Думы Упоровского муниципального района сегодня, 23 октября», — указано в сообщении.  Предыдущий глава района Леонид Сауков досрочно сложил полномочия 26 сентября. Анатолий Игловиков занимал пост врио главы муниципалитета. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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