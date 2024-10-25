Управляющий делами администрации Далматовского округа Евгений Столбов получил повышение до первого заместителя руководителя муниципалитетом. По одной из версий, продвижение по карьерной лестнице якобы связывают с амбициями бывшего главы Александра Столбова сохранить место у власти. Некоторый считают, что однофамильцы могут быть родственниками. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из политической сферы.
«Евгений Столбов раньше работал управляющим делами администрации. Сейчас он уже занимает пост первого замглавы Далматовского округа», — рассказывают инсайдеры URA.RU.
Александр Столбов продолжает занимать должность советника главы округа. По традиции, бывший мэр переходит в эту должность, чтобы помогать новому. Но в округе эту должность считают лишней, а самого Столбова, который долгое время отказывался покидать свой кабинет, некоторые не хотели видеть в администрации. Другие источники, наоборот, считают, что Столбов-старший является опытным политиком. Он также большим уважением у губернатора Курганской области Вадима Шумкова.
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в администрацию округа. Там информацию о назначении Евгения Столбова на пост замглавы подтвердили. Также чиновники рассказали и про то, кто пришел в качестве спикера в окружную думу, вместо Алексея Курочкина. «Председатель думы Курочкин сложил полномочия. На этом же заседании на его место избран Александр Коптелев», — пояснили в администрации.
Ранее URA.RU писало, что бывшего главу Далматовского округа Александра Столбова заподозрили в попытке сохранить свое место у власти. Он продвигает своего якобы своего Евгения Столбова к руководству муниципалитетом. Столбов ушел в отставку в декабре 2023 года, оставшись в администрации в качестве советника. Он был одним из самых опытных глав муниципалитетов в регионе.
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