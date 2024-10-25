25 октября 2024

Проезд по Тюменскому тракту закрыли из-за ремонта

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение перекрыто с 13 по 17 километр трассы
Движение перекрыто с 13 по 17 километр трассы Фото:

На Тюменском тракте утром 26 октября полностью перекрыли движение у обхода поселка Белоярский. Ограничение введено из-за ремонтных работ, сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-351 [Екатеринбург — Тюмень] обход пгт Белоярский км 13 — км 17 движение полностью перекрыто в связи с ремонтными работами», — говорится в telegram-канале трассы.

Дорожники просят водителей планировать путь заранее. Также они советуют соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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На Тюменском тракте утром 26 октября полностью перекрыли движение у обхода поселка Белоярский. Ограничение введено из-за ремонтных работ, сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-351 [Екатеринбург — Тюмень] обход пгт Белоярский км 13 — км 17 движение полностью перекрыто в связи с ремонтными работами», — говорится в telegram-канале трассы. Дорожники просят водителей планировать путь заранее. Также они советуют соблюдать дистанцию и скоростной режим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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