Проезд по Тюменскому тракту закрыли из-за ремонта

Движение перекрыто с 13 по 17 километр трассы
На Тюменском тракте утром 26 октября полностью перекрыли движение у обхода поселка Белоярский. Ограничение введено из-за ремонтных работ, сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-351 [Екатеринбург — Тюмень] обход пгт Белоярский км 13 — км 17 движение полностью перекрыто в связи с ремонтными работами», — говорится в telegram-канале трассы.
Дорожники просят водителей планировать путь заранее. Также они советуют соблюдать дистанцию и скоростной режим.
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