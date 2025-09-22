Рейсы «Аэрофлота» из Екатеринбурга в Москву перенесли на фоне атаки БПЛА

В аэропорту Кольцово перенесли два рейса компании «Аэрофлот» в Москву из-за атаки дронов. Еще один вылет пришлось полностью отменить. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.
Согласно расписанию, рейсы SU-1419 и SU-1445 перенесли более чем на два часа. Самолет SU-1023 не покинет воздушное пространство Екатеринбурга. Еще одно судно SU-1022 не сможет прилететь в столицу Среднего Урала.
Пассажирам, чьи рейсы были отменены, предлагают вернуть деньги или переоформить билет. «Пассажирам отмененных рейсов предлагается вынужденный возврат стоимости билетов или переоформление билетов на последующие рейсы, выполняемые в ближайшие 10 дней от даты отмененного вылета. Переоформление происходит на рейсы, выполняемые по тому же маршруту и в том же классе обслуживания», — сообщили представители «Аэрофлота» в своем telegram-канале.
Украинские беспилотники в ночь на 23 сентября пытаются атаковать Москву. Глава города Сергей Собянин заявил, что работает система ПВО. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.
