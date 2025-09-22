В одной из пробок Екатеринбурга автолюбители смогли лицезреть невероятно редкий спорткар из Англии McLaren 720s. Цены на такой «болид» начинаются от 20 миллионов рублей.
Впервые спорткар McLaren 720s был представлен публике на Женевском автосалоне в 2017 году, сменив собой предыдущую модель марки — McLaren 650s. Автомобиль оснащен турбированным 4-литровым двигателем V8, способным развивать мощность до 720 лошадиных сил. Помимо купе, в линейке также присутствует версия Spyder с откидным верхом. В России продается всего несколько таких спорткаров.
Екатеринбург уже не впервые становится местом появления эксклюзивных автомобилей. Ранее на улицах города замечали Ferrari F430 Scuderia, уникальные модели Porsche для ралли Dakar, лимитированное купе Mercedes SLS AMG GT Final Edition и редкий вездеход Brabus Crawler 900.
